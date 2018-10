El cemento regresa a Guanarteme

Guanarteme es uno de esos barrios que siempre ha marcado el pulso de Las Palmas de Gran Canaria. Un trozo de urbe en mutación constante, que se ha amoldado como a un guante a la modernidad y la gentrificación. Hoy, supuestamente enterrada la crisis del ladrillo, ve como en su entorno se abre una nueva herida con la proliferación de gigantescos edificios que asoman, incluso, cuando se les avista desde el mar de Las Canteras.

«Lo vivimos con preocupación», cuenta Pepi González, histórica portavoz vecinal y vecina del barrio desde los tiempos en los que en sus calles el olor de cada día provenía de las factorías allí ubicadas.

El perfil urbano de sus calles, en gran parte perpendiculares al mar, está perdiendo su idiosincracia de casas terreras y unifamiliares. Muchas de ellas construidas por las propias familias que las han habitado durante décadas. Ahora en su entorno crecen colmenas de edificios, que miran desde el cielo a los vecinos de toda la vida.

Grupos empresariales como Dinosol y Satocan proyectan el Gran Guanarteme, en el que prevén construir 400 casas. En la manzana que comprende las calles Fernando Guanarteme, Palafox, Guatemala y Churruca se está levantando el edificio de Viviendas Cooperativa, una torre de 13 plantas que albergará 114 viviendas y en las antiguas Cuarenta Casas la piqueta ya trabaja para poner en pie dos bloques de nueve plantas y 100 viviendas.

Son solo algunos ejemplos del retorno del negocio inmobiliario al barrio, por todo lo alto. Y esto es lo que en cierto modo inquieta a los vecinos. «Nos preocupa, pero no de forma gratuita», insiste González. «El barrio no tiene las dotaciones necesarias para atender a esos vecinos nuevos que van a llegar a la zona. No tenemos parques para que los niños jueguen, la plaza del Pilar ya está llena de gente cada tarde, no tenemos las redes de saneamiento adecuadas para dar cabida a todo ese nuevo movimiento», insiste la portavoz vecinal.