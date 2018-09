El tráfico en torno a Mesa y López se reordena a propuesta del taxi

Otro de los cambios importantes que se introducirán es el de convertir el último tramo de la calle Barcelona, entre Mas de Gaminde y Concepción Arenal, en una vía de doble sentido. «Es necesario hacerlo para que no nos obliguen a llegar a Néstor de La Torre y que se acabe colapsando», expuso el representante del sector del taxi. Esto obligará a eliminar una fila de carriles, según explicó el concejal de Movilidad, José Eduardo Ramírez.

La implantación de la MetroGuagua no será el único cambio que experimente el tráfico de Mesa y López. A propuesta de la Asociación de Trabajadores Autónomos del Taxi (ATAT), el Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria acaba de aprobar un documento de acuerdo que supone la introducción de importantes cambios de tráfico en esta parte de la ciudad. A cambio, la ATAT desconvoca tanto el paro parcial previsto para la mañana de este jueves como la manifestación de taxis que se había organizado para el próximo 17 de octubre.

Dos carriles exclusivos

El acuerdo también plantea la implantación de dos nuevos carriles guagua por los que podrán circular los taxis: uno iría en la calle Juan Manuel Durán; y el otro, en la calle Menéndez y Pelayo.

Las dos calles son esenciales para que la reordenación del tráfico que conllevará el cierre de Mesa y López, como consecuencia de la puesta en marcha de la MetroGuagua, no termine por colapsar esta zona capitalina. Hay que tener en cuenta que la calle ya presenta algunas dificultades de circulación derivadas básicamente de los aparcamientos momentáneos en la zona derecha. Además, habrá que ver cómo se comporta la vía cuando en navidades se pongan los conos en el acceso a El Corte Inglés, con lo que solo quedaría un carril para los coches, de los tres que hay.

José Eduardo Ramírez indicó que no habrá problemas de tráfico porque el carril de la derecha es usado casi de modo exclusivo por guaguas y taxis. «El vehículo privado seguirá usando los otros dos carriles y el transporte público irá más ágil por la derecha porque ya no se podrán parar los coches ahí». dijo. Y adelantó que «habrá que sentarse con El Corte Inglés para ver la posibilidad de que no pongan los conos».

En cuanto al carril de Menéndez y Pelayo, tiene su justificación en el hecho de que garantiza el paso del taxi al otro lado de Mesa y López, una vez cerrada la calle Galicia. Sin embargo, habrá que ver cómo responde la calle a la presión que supondrá quitar un carril de circulación para el vehículo particular.

Una de las propuestas que el Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria ha planteado a los taxistas es que podrán circular de manera exclusiva en la nueva configuración de Mesa y López entre la plaza de España y la calle Galicia. Una vez llegados a esta intersección, los taxistas podrán girar a la izquierda para entrar en Juan Manuel Durán o seguir por Tomas Miller hacia la zona Puerto.