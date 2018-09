El taxi protestará en las calles

El sector del taxi da un paso más allá y lleva el malestar que expresan sus representantes a la acción. Dos iniciativas distintas -la de la asociación mayoritaria y la de los colectivos que integran la mesa municipal del taxi- han planteado movilizaciones contra lo que consideran «ataques» del Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria y su exclusión de los planes de movilidad.

La primera de estas propuestas fue planteada por la Asociación de Trabajadores Autónomos del Taxi (ATAT) en un escrito registrado en las oficinas municipales este lunes. Se trata de un paro parcial de cuatro horas -de 08.00 horas a 12.00 horas- que tendrá lugar el próximo día 27, el último jueves de este mes, «ante la falta de comunicación y el incumplimiento de parte de los acuerdos llegados con esta Corporación».

Así reza en el escrito registrado por el presidente de la ATAT, Francisco Reyes, y dirigido al concejal de Movilidad del Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria, José Eduardo Ramírez.

La prohibición de que los taxis circulen por la calle Galicia -renovada para la MetroGuagua y coto privado de Guaguas Municipales hasta que llegue este sistema- ha sido «la gota que llenó el vaso».

Aunque coinciden en el sentimiento de malestar, el resto de colectivos del taxi debatía anoche otra propuesta de movilización contra la política municipal de movilidad. Así, representantes de la Asociación pro Derechos del Taxista Autónomo de Canarias (Asprotac), la Asociación de Titulares de Licencias de Auto Taxis de Canarias (Atlatc), la Asociación de Asalariados Unidos del Taxi y la Asociación de Asalariados del Taxi se reunieron ayer para debatir «la movilización de todo el sector como respuesta a las últimas decisiones del gobierno municipal, que afectan de forma negativa al ejercicio de nuestra profesión».

Al cierre de esta edición aún no se había alcanzado un acuerdo sobre la forma de llevar a cabo la protesta, pero había un sentimiento unánime de movilizarse contra la acción del gobierno.

La presidenta de la Asociación de Asalariados del Taxi, María Eugenia García, acusó al concejal Ramírez de «prevaricar» con la prohibición de paso por la calle Galicia. «El reglamento municipal del taxi señala que los carriles guagua de la ciudad son vías de paso de los taxis», detalló, «hasta que no cambie ese artículo del reglamento, no puede prohibir el paso. Está prevaricando por no dejar pasar al taxi por la calle Galicia».

Los taxistas lamentan que muchas de sus propuestas no hayan sido atendidas por el gobierno municipal, entre ellas la posibilidad de girar hacia Néstor de la Torre cuando se viene de Paseo de Chil.

También reclaman el cumplimiento de la promesa de que el Ayuntamiento asumiera el coste de las revisiones periódicas a los taxis, cuyo precio es de 18,39 euros, como recuerda el presidente de la Asociación de Trabajadores Autónomos del Taxi (ATAT), Francisco Reyes.