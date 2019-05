Desvalijan la casa de uno de los desalojados de Ladera de Cuyás

Cuatro personas forzaron y robaron este jueves una de las cinco casas que fueron desalojadas en la Ladera de Cuyás como consecuencia del derrumbe de una parte de la ladera de Paseo de Chil, que se produjo el pasado 11 de abril.

«Tiraron toda la ropa y algunos muebles, el salón lo pusieron patas arriba, dejaron toda la vivienda destrozada», explica el propietario de la casa asaltada, Aridane Hernández, «cuando vi cómo la dejaron, me quedé en estado de shock».

Este vecino explica que la Policía Nacional detuvo a dos de los cuatro ladrones, que eran menores de edad. «A los que cogieron los pillaron con tres bolsas llenas, pero no sé que pudieron llevarse los otros dos», explica Hernández, que accedió a la vivienda cuando los agentes de la Policía todavía mantenían retenidos a dos de los supuestos ladrones.

Las viviendas desalojadas están rodeadas por una valla desde que se produjo el derrumbe de la ladera de Paseo de Chil y solo puede acceder a ellas a través de una línea de vida, un amarre enganchado a la fachada de las casas a los que se enganchan las personas con un arnés para evitar caídas.

Sin embargo, el asalto a la vivienda se produjo por la parte trasera, desde la zona de San Antonio. «Entraron por la azotea y forzaron una puerta que tenía una reja de hierro, con cadena y candado», prosiguió, «cuando me presenté allí porque me llamó la Policía me dijeron que habían cogido a dos porque un vecino de San Antonio les había llamado por la presencia de varios okupas».