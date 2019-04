«Nos parece mucho tiempo fuera de casa pero la seguridad impera»

La presidenta de la asociación de vecinos Ladera de Cuyás, Dunia Álamo, lamentó ayer que las obras de contención del talud que se desplomó la semana pasada sobre Paseo de Chil vayan a requerir tres meses de trabajo, durante los cuales los vecinos tendrán que permanecer fuera de sus casas. En todo caso, la representante vecinal se mostró comprensiva con estos plazos ya que lo que debe primar ahora es garantizar la seguridad de las viviendas. «Nos parece mucho tiempo, pero es la seguridad lo que impera», señaló.

De las dieciséis casas que se levantaron en la Ladera de Cuyás, la mayor parte como cuartos de aperos de las antiguas plantaciones de lo que hoy es Tomás Morales, cinco fueron desalojadas. Sus ocupantes están ahora alojados en un hotel de la capital grancanaria, cuyos gastos sufraga el Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria.

Los vecinos necesitan ahora acceder a sus casas porque no esperaban que el periodo de reparación durase tanto. Y para ello necesitan la colaboración de los bomberos. «Todos están muy bien atendidos pero hay que ponerse en la piel de estos vecinos y verse que en tres meses no puedes volver a tu casa», aseguró la presidenta de la asociación Ladera de Cuyás, «sabíamos que no era una obra sencilla pero pensábamos que en un mes podríamos entrar en casa».

Para los que no fueron desalojados, la preocupación sigue latente. «Vamos a ver lo que pasa», explica Dunia Álamo, quien en todo caso se mostró confiada con las soluciones técnicas. «Nos han dicho que nuestras viviendas están en buena situación y que esto quedará muy bien», detalla, «nos dijeron que se pondrían en contacto con nosotros para explicarnos qué van a hacer realmente».

Los vecinos sí se quejan de la falta de vigilancia que hay en las casas. «La Policía Local viene cada dos o tres horas, pero es insuficiente», denunció la representante vecinal.