La fiesta arranca en Tenteniguada

Media Canarias piensa en carnavales cuando termina de abrir el último regalo de Reyes. En Tenteniguada no. Este pago valsequillero es la cuna de la fiesta del almendrero en flor en el municipio y desde 1971 tienen marcado a fuego esa cita en el calendario. Toca este fin de semana y andan revolucionados. Con ellos empezó esta jarana, hace 48 años, y con ellos arranca también la ruta festiva que se montará por cuatro barrios de Valsequillo. Mañana empiezan ellos y el domingo se le suman los demás: el casco, Las Vegas y La Barrera.

Aunque la fiesta la organiza el Ayuntamiento, en Tenteniguada el alma se la pone un colectivo, verdadero guardián de esta tradición que nació para festejar la floración del árbol que manda en sus paisajes. Es la Asociación de Amigos de Tenteniguada del Almendro en Flor. A Fernando Toscano, uno de sus integrantes, no le gusta que le pregunten por la edad -68, dice con la boca chica-, pero saberlo tiene su sentido. Así se valora la dimensión de su contribución a esta fiesta. Estuvo entre sus fundadores. Tenía 20 años. «No he faltado nunca, he venido hasta malo». Y no precisamente a comer, sino a echar una mano.

74 puestos. Implicados como él hay unos cuantos en Tenteniguada. Como María Cruz, Tino Peñate, Marcelo Ramírez (que preside el colectivo) o Juan Agustín Peñate, el artífice, por cierto, de que esta ruta llegara a Tunte. Se desviven por esta cita anual con las costumbres, la artesanía y la gastronomía. Y eso a pesar del trabajo que les da. Sin ir más lejos, estos días han ido a recoger jaramagos al campo para el condumio. Otros vecinos regalan verduras.

Unos y otros hacen posible que Tenteniguada oferte mañana y el domingo a visitantes y vecinos 68 puestos de artesanía y otros 6 de gastronomía. Además, en el marco de la ruta a ellos les toca organizar, mañana sábado, el Día del Turista. Hay previstas hasta 15 guaguas desde el sur. Y a todos se les agasajará con una bolsa con higos pasados, dátiles, almendras y nueces. Tienen listas unas 350. El domingo, como detalle, harán lo mismo con los visitantes que acudan de típicos.

Quien vaya saldrá comido, y solo a cambio de la voluntad. Este colectivo ofrecerá potajes de jaramagos y de berros, y asará un cochino cada día, 120 pollos, 10 cajas de muslos de pollo y otras 10 de chuletas. También habrá tortillas de calabaza, y 200 kilos de almendras. Los ventorrillos y estands abrirán desde las 10.30. Y desde las 11.00 habrá un servicio de guagua gratuita de Global desde San Mateo. Para ganar ambiente, habrá parrandas los dos días. Mañana a partir de las 12.00 empezarán las degustaciones, a las 12.30 habrá un baile de taifas, y a las 15.00, la ceremonia de la ordeñá (De la teta a la escudilla) con vacas, a las que este año se sumarán cabras. El domingo escenificarán una trasquilá a las 12.30, tocarán parrandas y el Rancho de Ánimas a las 13.00, y a las 15.00, nueva degustación de leche de vaca y de cabra.