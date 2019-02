«Hay plazas para todos en la piscina»

Puerto del Rosario

Hay plazas para todos. No hay prisa», recomendaba ayer José Calero, director de Macrofit, adjudicataria de la gestión de la piscina municipal de Puerto del Rosario tras su reapertura. Tras tres años de cierre, no lo entendían así las personas que ayer guardaban cola por la mañana. De hecho, a mediodía ya se habían inscrito unos 225 usuarios.

Son los mismos tres años que lleva esperando por volver a nadar y realizar sus ejercicios acuáticos Yorlady Morales, de 48 años y con prótesis de cadera desde los los 44. Cuando se le pregunta dónde continuó desde diciembre de 2015 su terapia semanal, se ríe con ganas: «en ningún lado». Su médico no le aconseja ni siquiera los baños en el mar por el riesgo de factura que supone una simple ola. «Así que he estado hasta ahora sin ni siquiera poder ir a la playa». Con su marido, es la última de la larga cola de ayer ante el complejo deportivo municipal, pero lo hace contenta porque «por fin se reabre algo tan necesario para todos, para los niños, para los deportistas, para los que como yo tenemos problemas de salud».

A nadar por libre, no por problemas de salud como Yorlady y dos veces por semana acudía Fátima Carmona hace tres años. Ella es una de las que optó durante todo este tiempo por coger el coche e irse a la piscina municipal de La Oliva, «que es muy barata, tanto si vas por libre como si lo haces con monitor». De la reapertura de la de Puerto del Rosario se enteró por su hermana y poco más sabía ayer de los plazos de inscripción, pero estaba decidida a volver y evitarse el traslado a otro municipio.

A diferencia de Yorlady y Fátima, Carlos Andrés Quintero se iba a inscribir ayer por primera vez en la piscina capitalina. «Siempre intentaba informarme sobre cuándo se iba a abrir porque me gusta nadar». Su juventud y cuerpito proclamaban que lo iba a hacer por mantenerse en forma, algo que «es muy caro en la otra piscina alternativa» de la capital. «Sin embargo me he informado y los precios de aquí son iguales a estar en un gimnasio privado que además tiene piscina».

La cola de futuros abonados seguía alternándose ayer por la mañana con deportistas, personas mayores y jóvenes hasta dentro de las instalaciones donde los esperaban ocho trabajadores de la empresa adjudicataria para informarles e inscribirles. Entre ellos, estaba el propio director de Macrofit, José Calero, que repetía: «No hay prisa, hay plazas para todos». Y que reconoció que se habían superado las expectativas en el primer día de plazo de inscripción: «Sabíamos que la demanda era importante, pero no tanto».