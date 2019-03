La Oliva cuelga el cartel de no más camas turísticas en El Cotillo

Ni en las Normas Subsidiarias de La Oliva en vigor, ni en el Plan Insular de Ordenamiento del Territorio de Fuerteventura (PIOF) en fase de redacción, ni en la Ley del Suelo de Canarias, ni el nuevo Plan General de Ordenación (PGO): en ninguno de estos documentos de planeamiento se recoge la posibilidad de construir nuevas camas turísticas fuera del casco urbano de El Cotillo. Lo aclara el Ayuntamiento de La Oliva al rechazar cualquier nuevo proyecto turístico en el entorno de esta localidad y al apostar por un modelo «de calidad, no de cantidad».

A día de hoy, aclara Omaira Saavedra, la concejal de Urbanismo, la oficina técnica municipal no ha registrado ningún nuevo plan de urbanización, ni solicitud de licencia en el suelo que rodea a El Cotillo. «Y, aunque las hubiera, no se podrían construir porque el planeamiento no lo permite». Desde el Consistorio de La Oliva se añade que ahora mismo, no está sobre la mesa ampliar el suelo urbanizable o turístico de El Cotillo ni en el Plan General que ese está redactando, ni tampoco en la redacción del PIOF.