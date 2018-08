Dos meses más con la chatarrería

La estética del muelle de Gran Tarajal sigue lejos de ser lo que era antes del desastre de las gabarras a finales del mes de febrero de 2018. Pero tampoco sería cierto señalar que los trabajos de rehabilitación del puerto no han avanzado, porque sí lo han hecho y bastante. Pese a todo, aún quedan al menos dos meses y medio de trabajo, según las previsiones manejadas, para que el dique vuelve a su estado anterior.

La vicepresidente de Medio Ambiente del Gobierno de Canarias, Blanca Pérez, confirmaba este viernes por la tarde que todavía quedan dos gabarras hundidas en el fondo del muelle, además de un remolcador a flote que, en este último caso, no se ha sacado del puerto porque será útil a la hora de extraer las dos gabarras del fondo. Pérez acompañaba al presidente del Gobierno de Canarias, Fernando Clavijo, que visitó las instalaciones portuarias junto al presidente del Cabildo, Marcial Morales, y el alcalde Tuineje, Sergio Lloret; también estaba presente el director-gerente de Puertos Canarios, Manuel Ortega.

Aunque queden dos gabarras hundidas -que podrían extraerse a lo largo de los meses de agosto y septiembre-, el aspecto actual de la lámina de agua sería ya prácticamente normal si no fuera por las barreras anticontaminación que todavía no se han retirado. Con respecto a este punto, Blanca Pérez señalaba que, «desde el mes de mayo», todos los análisis realizados descartan cualquier tipo de contaminación en el entorno portuario y de afección sobre la fauna marina. Lo que sí es perfectamente visible sobre el muelle de Gran Tarajal es la enorme cantidad de chatarra que se encuentra depositada y a la espera de su traslado. El alcalde Sergio Lloret mostró su preocupación al respecto y confiaba en el compromiso del Gobierno canario para poner una solución lo antes posible: «Queremos que para el Open Internacional de Pesca, a principios de septiembre, la estética del puerto no parezca un chatarral; y que el puerto esté totalmente rehabilitado antes de la llegada de cruceros [en torno a diciembre de 2018]».

Efectivamente, los planes del Gobierno de Canarias prevén que la chatarra que descansa sobre el muelle se vaya sacando en estos dos próximos meses. De hecho, este mismo viernes estaba previsto que llegara «una barcaza» para iniciar los trabajos de carga de la chatarra, según confirmaba el presidente Fernando Clavijo, «pero un incendio de Naviera Armas hizo que el remolcador haya tenido que desplazarse», no pudiendo por tanto trasladarse hasta Gran Tarajal en la jornada de ayer. Al margen de ello, concretaba en este punto Blanca Pérez, «dependemos de Capitanía Marítima, que es la que revisa los trincajes y que la carga no esté contaminada, para autorizar la salida» del muelle de Gran Tarajal.

Según el presidente de Canarias, «a finales de agosto podemos tener todo fuera del agua y a finales de septiembre o primera quincena de octubre podemos tener todo el material retirado». Pero la celebración del Open de Pesca a inicios de septiembre podría modificar en alguna medida los planes de extracción del material y, en este sentido, «a lo mejor es preferible retrasar el trabajo para no interferir ese fin de semana y que las cosas estén bien».

Marcial Morales, por su parte, señalaba durante la visita al muelle de Gran Tarajal que, «en este momento, se puede afirmar que todos los indicadores ambientales están perfectamente controlados y que, por tanto, no hay ningún riesgo ni para las personas ni para la importante actividad económica de pesca que en estas aguas se desarrolla y que es una parte fundamental de la vida de Gran Tarajal».

Cruceros para diciembre

El alcalde del Ayuntamiento de Tuineje, Sergio Lloret, explicó que, en base a los datos aportados por Puerto Canarios, la primera escala de cruceros está prevista «para principios de diciembre» del año en curso. El mandatario municipal añadió que entre el citado mes de diciembre y aproximadamente febrero de 2019 se esperan «unos cinco cruceros», según las previsiones que se barajan.