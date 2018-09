A ‘Wonder Woman’ le faltan 700 de los 2.000 extras que necesita

El rodaje de Wonder Woman se pone en marcha la próxima semana y en las Dunas de Corralejo está todo prácticamente preparado: como escenario se ha construido un poblado de chozas y, junto al mismo, han levantado cuatro enormes grúas que se ven desde lejos. Además, en el parque natural hay varios kilómetros de largo acordonados en torno a la carretera cerrada el 10 de agosto entre las rotondas del Oliva Beach y de Parque Holandés.

En esta última localidad se ha instalado un espectacular campamento base en torno al cual se arremolinan contenedores, caravanas, trailers y todo tipo de vehículos, además de una estructura similar a un anfiteatro que podría ser un segundo set de rodaje. Sin embargo, a pesar de tal despliegue de medios materiales, aún no se ha conseguido fichar a 700 de los 2.000 extras con los que inicialmente se había previsto contar para la película.

En uno de los últimos casting de extras, que se realizó el 16 de agosto en el Parque Tecnológico de Fuerteventura, se buscaban perfiles de «hombres con formación militar y look egipcio para trabajado remunerado y con alta en la Seguridad Social», si bien se planteaba como requisito la «disponibilidad total en el mes de septiembre» para ser seleccionados. No se descarta que en próximos jornadas puedan realizarse nuevos castings, aunque todo apunta a que la Warner Bros tendrá que adaptarse a los extras disponibles si no quiere retrasar el inicio previsto del rodaje.

Con respecto a que la productora Sur Film «es la encargada de elaborar el estudio socioeconómico» sobre el cierre de la carretera de las Dunas, una noticia publicada por este diario ayer miércoles, desde el Cabildo y Fuerteventura Film Commission matizan que Sur Film «no hace el estudio», sino que se ha acordado con dicha productora «que lo pague como medida compensatoria, como tendrá que pagar mejoras en la carretera, pero no es la responsable de hacer el estudio». Esta responsabilidad recae «en EDEI Consultores, una empresa especializada» elegida por el Cabildo. En el convenio de colaboración entre Cabildo y Sur Film sobre el rodaje, que no contrato, a modo de «contraprestación» la productora se ofreció a pagar los gastos de un estudio socioeconómico sobre el cierre de la vía, dando al Cabildo la opción de elegir entre tres empresas especializadas para realizarlo.