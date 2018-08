Andar será la única opción para acceder a las playas de las Dunas

El cierre el próximo viernes de la carretera de las Dunas de Corralejo convertirá el senderismo en la única opción de residentes y turistas para acceder a las diferentes calas que se extienden a lo largo del litoral en el parque natural. Los puntos desde los que no se podrá acceder en vehículos se han fijado al sur en la rotonda de Parque Holandés y al norte en la rotonda de los hoteles Tres Islas y Oliva Beach. Así ya no habrán coches aparcados en márgenes de la vía como ha ocurrido siempre. No se han previsto otras fórmulas de acceso, lo que afectará a las personas de movilidad reducida y desanimará a los poco dados a caminar.

La vía permanecerá cerrada al tráfico desde viernes 10 de agosto hasta el sábado 6 de octubre para realizar un estudio que, según el Cabildo de Fuerteventura, medirá el impacto de un cierre definitivo. Y es que el informe de impacto ambiental de la autovía La Caldereta-Corralejo exige entre sus medidas correctoras el cierre de la vía litoral, una medida que ahora el Cabildo y el Gobierno de Canarias pretender revertir, si bien de momento sigue sin estar claro que resulte viable legalmente.

Por otra parte, el cierre de la carretera se aprovechará, tal y como se ha reconocido desde el propio Cabildo, para el inminente rodaje de la película Wonder Woman, ya que la productora ha solicitado permisos para hacer uso de esa vía. En este sentido, en últimos días se ha desatado un debate en redes sociales con división de opiniones sobre las motivaciones que han llevado al cierre temporal de la carretera: de un lado, los que apuntan a que únicamente se debe al rodaje y que el estudio de impacto del cierre es solo la excusa para cerrarla por dicho motivo; y, de otro, los que señalan que, aunque fuese como se ha dicho, el rodaje de tal superproducción es una oportunidad que Fuerteventura no puede perderse pese a que haya que cerrar la vía durante dos meses.

Al margen de los inconvenientes que el cierre de la vía pueda ocasionar a los bañistas, existe otro problema que afecta en especial a Parque Holandés, ya que para los vecinos de esta localidad que trabajan en Corralejo el trayecto por carretera será considerablemente mayor. Sea como sea, no parece que haya nada que a día de hoy puedan hacer y tendrán que aguantar dicho inconveniente al menos durante dos meses, una situación que también debería quedar reflejada en el estudio de impacto del cierre de la carretera encargado por el Cabildo.

Desde la Consejería de Transportes del Cabildo, en coordinación con la empresa de transporte de viajeros, se han programado servicios de guagua que pretenden reducir los inconvenientes derivados del cierre de la vía. Así, desde la parada preferente de Corralejo habrá servicio de guaguas cada 15 minutos hasta los hoteles Tres Islas / Oliva Beach; asimismo, la guagua de la línea 6, que hace el recorrido Puerto del Rosario-Corralejo, tendrá las siguientes paradas: Puerto del Rosario, Parque Holandés, hoteles Tres Islas / Oliva Beach y Corralejo. Es decir, la guagua irá desde Puerto del Rosario hasta Parque Holandés, para luego dirigirse a la autovía La Caldereta-Corralejo, llegar hasta la entrada de Corralejo, dirigirse hasta los hoteles Tres Islas / Oliva Beach en las Dunas de Corralejo y, por último, dirigirse hasta la estación de Corralejo.

Tanto el Cabildo de Fuerteventura como el Ayuntamiento de La Oliva rechazan cerrar de forma definitiva la carretera de las Dunas en cumplimiento de lo que exige el estudio de impacto ambiental de la autovía La Caldereta-Corralejo, porque consideran que sería perjudicial para la actividad económica generada por el turismo. En la misma línea se muestran casi todos los partidos políticos, salvo Podemos, cuyos responsables remiten a estudios científicos donde se señala que la vía interrumpe el movimiento natural de arena.

La patronal apoya el cierre

Asociación de Empresarios Turísticos (Asofuer) y Cámara de Comercio dan su visto bueno al cierre temporal: «Servirá para conocer el impacto económico del cierre definitivo. Esperamos que las conclusiones del estudio sirvan de fundamento para que el Gobierno canario la mantenga abierta una vez acaben el tramo de autovía La Caldereta-Corralejo».