José María Almoguera y Paola Olmedo, demoledora entrevista contra Carmen Borrego

Aunque ambos dicen que el «mayor error» de su matrimonio fue vender la exclusiva de su boda, José María Almoguera y Paola Olmedo han elegido el mismo camino para aclarar las razones que les han llevado a separarse sin haber alcanzado su segundo aniversario y solo nueve meses después del nacimiento de su hijo. En una entrevista a dúo para la revista Semana, ambos arremeten contra Carmen Borrego, con quien su hijo asegura que seguiría sin hablarse si su abuela, María Teresa Campos, no hubiera fallecido. De hecho, el nieto de la comunicadora tilda de «cordial» la relación con su madre y responde con un rotundo «sí» cuando le preguntan si el trabajo se su progenitora ha contribuido a la ruptura de su matrimonio.

José Almoguera reprocha a su madre que anunciara el embarazo de Paola en una revista. «Cuando nosotros decidimos que no queremos anunciarlo, nos proponen que lo haga otra persona, en este caso mi madre, pero el caso es que no se iba a hacer», asegura. Es más, señala que le rogó que no lo hiciera: «'Por favor, no lo hagas', le dije, pero salió», a lo que Paola apostilla que ella no sabía que se iba a publicar. «Me enteré por mis clientas, que me lo dijeron, y por la gente que me empezó a mandar mensajes dándome la enhorabuena», afirma ella, un extremo que él desmiente, aunque no dan más explicaciones. De hecho, Paola llega a sostener que ni su padre ni su mejor amiga estaban al corriente de la noticia y que ambos se enteraron por la prensa.

Y es que, el nieto de María Teresa Campos reconoce que la portada de su madre fue «una decepción muy grande». «Ha afectado de una manera brutal a Paola y a su embarazo, porque a raíz de todo eso le han hecho muchísimo daño de manera gratuita y ella no se lo merecía», dice refiriéndose al programa 'Sálvame'. Unas declaraciones que Paola matiza apuntando directamente a su todavía suegra: «Yo no hablo del programa porque eso lo vendió Carmen».

Una Paola que se muestra más que clara al decir que «me es indiferente lo que haga» Carmen aunque lamenta que «lo ha hecho muy mal». «Ella puede venir cuando quiera a mi casa, pero no venir con prensa». Para la pareja, fue un error que la pequeña de las Campos eligiera el viernes antes de volar a Honduras para ir a despedirse de ellos ante su participación en 'Supervivientes'. «Tú puedes venir a ver a tu nieto todas las veces que te dé la gana los días de antes que nadie te seguía, pero tú nos traes a nuestra casa la prensa», señala José, insinuando que fue una decisión consciente.

Respecto a los audios filtrados en los que Paola hablaba mal de su familia política, el exmatrimonio pasa por encima, evitando pronunciarse ya que existe un procedimiento judicial abierto al respecto, aunque la exmujer del hijo de Carmen Borrego reconoce que pidió perdón a su suegra. «En ese momento no afectó. Lo que nos hizo daño de verdad no fue esto, fue la gestión que hizo 'Sálvame' con nuestro embarazo», reitera el sobrino de Terelu, que se niega a valorar el trabajo de su madre en ese programa.

Lo que sí dice es que su madre cambió el trabajo detrás de las cámaras por su exposición a los objetivos «por comodidad». «Es así. Puede ganar lo mismo con la mitad de trabajo», sentencia antes de hacer un repaso de la evolución de su familia en los medios: «Mi abuela es una periodista. Luego está mi tía que sin ser periodista se metió y se convirtió en personaje y luego llega mi madre, por razones que yo no sé, bueno sí lo sé, porque es más fácil, deja de estar detrás para estar delante».