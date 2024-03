El hijo de Carmen Borrego se separa nueve meses después de tener a su primer hijo

Joaquina Dueñas Miércoles, 27 de marzo 2024, 11:35 Comenta Necesitas ser registrado para acceder a esta funcionalidad. Inicia sesión Compartir Copiar enlace

José María Almoguera, hijo de Carmen Borrego, y su esposa, Paola Olmedo, han puesto fin a su matrimonio. «Sí, ya no estamos juntos. Solo quiero dejar claro que no ha habido terceras personas y que nos llevamos bien», ha confirmado el nieto de María Teresa Campos a la revista 'Semana', que ha dado la noticia en exclusiva este miércoles. La pareja no ha llegado a cumplir los dos años de matrimonio, se casaron en 14 de mayo de 2022, y ha decidido tomar caminos separados solo nueve meses después del nacimiento de su primer hijo en común.

Según precisa la publicación, José María y Paola viven separados desde principios del mes de marzo, una ruptura que ha coincidido prácticamente con la partida de Carmen Borrego hacia Honduras, donde está participando en el programa 'Supervivientes', con lo que parece que la hija pequeña de María Teresa Campos no estaría al corriente de la noticia. De hecho, Alejandra Rubio, aseguraba en el programa que hacérselo saber a su tía, que se encuentra aislada de los acontecimientos que suceden en España, sería «una bomba» para ella. Tampoco se ha querido pronunciar al respecto Terelu. «Ni siquiera me pertenece la vida de mi hija, que ella gobierna y tomas sus decisiones, imaginad lo que significa también con mi sobrino», ha dicho, para subrayar a continuación: «Yo aquí priorizo a mi sobrino y a su mujer, es lo único que voy a decir. De mi hermana y de todo». Según las fuentes consultadas por 'Semana', fue el hijo de Carmen Borrego quien dejó hace unos 20 días el hogar familiar y ya ha comenzado a hacer la mudanza, aunque, a tenor de los comentarios de su prima, ha sido una noticia inesperada: «Yo no sabía nada, me ha venido todo por sorpresa», ha dicho durante su participación en el debate 'Tierra de nadie'. «Son cosas que pasan en la vida, hay veces que las cosas no funcionan», ha añadido. La boda de José María y Paola supuso un antes y un después en la familia ya que, el hijo de Carmen Borrego protagonizaba por primera vez una exclusiva, saliendo así del anonimato. Tras aquella portada cargada de felicidad junto a su familia, llegaron momentos complicados para las Campos. En octubre de 2022, solo cinco meses después del enlace, se filtraron unos audios en los que se podía escuchar a Paola haciendo una serie de comentarios negativos sobre su nueva familia y sobre el físico de su suegra. Poco después de la publicación de los polémicos audios, Carmen concedía una exclusiva a la revista 'Lecturas' en la que anunciaba el embarazo de su nuera y ahondaba en la polémica diciendo que su hijo se había «ganado el cielo». La entrevista suponía la ruptura entre madre e hijo que han estado sin hablarse varios meses. Un tiempo que para la pequeña de las Campos fue todo un calvario: «Lo peor de todo es que no me quiere. Se lo han metido aquí», decía entre sollozos mientras se señalaba la cabeza en una de sus intervenciones en el programa 'Sálvame', del que era colaboradora habitual. Carmen tomaba la determinación de no pronunciarse en absoluto sobre su hijo y sobre su nuera mientras veía desde la distancia como avanzaba el embarazo. Finalmente, las aguas se calmaron y el nacimiento del bebé permitió un primer acercamiento que culminó con el fallecimiento de María Teresa Campos reuniendo de nuevo a toda la familia. Antes de marcharse a 'Supervivientes' la hermana de Terelu fue con su marido a casa de su hijo para despedirse de él y de su nieto y llamó la atención que Paola decidiera marcharse de la vivienda para no tener que cruzarse con su suegra. Lo que entonces pareció deberse sólo a las diferencias entre las dos mujeres, podía esconder una crisis mayor del matrimonio que terminó saltando por los aires solo unos días después. Habrá que esperar para ver la reacción de Carmen si finalmente la organización de 'Supervivientes' decide hacerle partícipe de esta novedad.