Carmen Borrego «devastada» por no estar al lado de su hijo durante su divorcio

Carmen Borrego se ha visto obligada a abandonar 'Supervivientes' por problemas de salud. Pero antes de la despedida, ha puesto el broche de oro a su concurso. Lo ha hecho cruzando el 'puente de las emociones', en el que se ha enfrentado a algunos de los episodios más duros de su pasado. También ha tenido que afrontar una noticia de plena actualidad: la separación de su hijo, José María Almoguera, y su esposa, Paola Olmedo, tan solo unos meses después de haber sido padres.

Incrédula y sorprendida. Así se quedó la mayor de las Campos al conocer esta información. «¿Perdona? ¿Esto es verdad? ¿Qué ha pasado?», preguntaba Carmen. «Cuando me despedí estaba todo muy bien. Pensé que José María era muy feliz con Paola», aseguraba. «Para mí es una noticia devastadora porque estoy convencida de que mi hijo está sufriendo y no estoy con él para ayudarle», se lamentaba.

La hermana de Terelu dedicaba también unas palabras de cariño a la que hasta ahora ha sido su nuera afirmando que «siempre me va a tener» porque «siempre será la madre de mi nieto». Borrego aseguró también que tiene ganas de hablar sobre el tema tanto con su hijo como con Paola. «Con los dos», sentenciaba.

Minutos antes de conocer la noticia, la exconcursante quiso enviar un mensaje a su hujo, de quien estuvo distanciada unos meses. «Sé que a mi hijo José no le gusta que hable de él, pero es el momento de decirle que le quiero, que siempre estaré a su lado, que su madre le ama y que no se fíe nunca de alguien que le diga que su madre no le quiere. Que siempre he estado y estaré».