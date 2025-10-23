El rechazo de Madrid a acoger a los primeros menores de Canarias obliga a «interceder» a la Fiscalía El Ministerio Público intervino durante el proceso de traslado para evitar que se produjeran situaciones «inapropiadas» para los chicos

La reticencia de las comunidades autónomas y, en concreto, de Madrid, para acoger a los menores migrantes no acompañados llevó a la Fiscalía a «interceder» en el caso de los dos primeros chicos que fueron derivados a la península desde Canarias.

Durante el proceso de coordinación entre las dos comunidades autónomas para proceder con el traslado de los chicos, al no tener respuesta de la comunidad de destino, el Ministerio Público intercedió a petición de Canarias para evitar recurrir a situaciones «inapropiadas para el menor», según remarca la director general de Protección a la Infancia y las Familias del Gobierno canario, Sandra Rodríguez. Este traslado se hizo a través de la 'vía exprés' que establece la reforma del artículo 35 de la ley de extranjería, que establece un plazo de 15 días para que sea otra región la que acoge a un niño cuando llega a un territorio en contingencia migratoria, como es el caso de Canarias.

Cabe recordar que en el decreto que establece el protocolo de acogida que tienen que seguir las comunidades está recogido que si la región de destino se niega a hacerse cargo del menor se podrá solicitar la ayuda de los Cuerpos y Fuerzas de Seguridad del Estado. Para no llegar a este extremo se solicitó la «mediación» de la Fiscalía, como señala Rodríguez, que apunta que su intervención se ha requerido en otros traslados a regiones como Castilla y León de chicos que procedían de Ceuta y Melilla.

Además, las comunidades autónomas, en su mayoría las gobernadas por el Partido Popular, desde el inicio de las negociaciones para reformar la ley de extranjería y, en la actualidad, con la norma en funcionamiento, están recurriendo «todas aquellas resoluciones que consideran oportunas», apunta Rodríguez. En cualquier caso, la directora de Infancia del Gobierno regional remarca que, a pesar de estas desavenencias, los chicos están siendo acogidos, por lo que las comunidades «ponen en el centro» a los niños y niñas que han emigrado en solitario en busca de un futuro mejor.

Por su parte, el portavoz del Ejecutivo canario, Alfonso Cabello, tras la reunión del Consejo de Gobierno, celebrada este miércoles, exigió un «cambio de ritmo» en la distribución por otras regiones de los niños y niñas no acompañados acogidos por las islas. «El Estado no cumple con Canarias, no cumple con los niños y sigue sin cumplir con el Tribunal Supremo», reprochó Cabello, que destacó la situación de «hacinamiento»y la desesperación que se vive en los recursos de las islas. Así, dijo, se está incumpliendo con los derechos de los menores al no poder garantizar una acogida digna, ya que lo normal para estos centros es que se acoja «en torno a 20 o 25» chicos y, ahora mismo, hay recursos con 300 menores.

Apuntó que, después de que se declarara la situación de contingencia migratoria extraordinaria solo se ha derivado a cuatro menores de los llegados después del 29 de agosto, cuando tendrían que haber sido trasladados 47.

De los chicos que tendrán que ser derivados a la península a través de la distribución 'ordinaria', para la que se tiene un año desde que se aprobara la reforma del artículo 35 de la ley de extranjería, solo se han recibido 27 resoluciones favorables, según indicó la directora general de Infancia Sandra Rodríguez. Por esta vía aún no se ha producido ningún traslado, si bien, el archipiélago ya está preparando el traslado por grupos de una veintena de chicos.