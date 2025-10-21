Canarias7 - Noticias de última hora en Canarias

Imagen de archivo de la llegada de menores migrantes solicitantes de asilo al recurso Canarias 50 en La Isleta. Juan Carlos Alonso

Canarias alega que la documentación de 350 menores asilados está lista para que se les derive

27 niños viajarán esta semana a la península, y solo han sido derivados 191. El Gobierno regional pide centros para los que se quieren quedar

Sara Toj

Sara Toj

Las Palmas de Gran Canaria

Martes, 21 de octubre 2025, 19:00

Canarias ya tiene preparados 350 expedientes de menores migrantes no acompañados solicitantes de asilo para que sean derivados a centros en la península. En una nueva reunión interadministrativa, celebrada este martes, para dar cuenta de los avances en el cumplimiento de la orden del Tribunal Supremo que obliga al Estado a hacerse cargo de los niños y niñas asilados, Canarias hizo hincapié en que los expedientes de los chicos se envían una vez el Gobierno estatal los va solicitando. De esta forma objetó las declaraciones remitidas por el Estado la semana pasada, en las que argumentaba que las autoridades canarias no estaban remitiendo los listados y los expedientes necesarios para poder llevar a cabo las entrevistas de los jóvenes.

En cualquier caso, el Estado informó de que esta semana se trasladará a 27 niños a la península. Además, en los últimos días se ha realizado entrevistas a 12 chicos que estaban acogidos en El Hierro y a lo largo de esta semana se realizarán 16 en Tenerife y Gran Canaria, según informó la consejera de Bienestar Social del Gobierno de Canarias, Candelaria Delgado, tras la reunión entre las dos administraciones.

De momento, según indicó Delgado, hay 191 chicos que han sido derivados a recursos de la península, mientras que 65 esperan en el Canarias 50 a ser trasladados.

A su vez, el Estado informó de que durante esta semana se ofrecerá 135 plazas del sistema de acogida de protección internacional, y recordó que estas pueden incrementarse «en función de las gestiones de algunos territorios de la península».

Delgado subrayó que, en la actualidad, hay 899 menores solicitantes de asilo con su resolución de protección internacional, mientras que 187 todavía están a la espera. Además, 250 jóvenes no entrarían dentro de las derivaciones a la península porque ya han cumplido la mayoría de edad. La consejera pidió al Gobierno estatal que habilite centros en las islas para aquellos chicos y chicas que quieran quedarse en el archipiélago.

Con respecto a los menores no acompañados que están siendo derivados a la península a través de la vía exprés –en un plazo de 15 días a través de la reforma de la ley de extranjería–, la consejera remarcó que solo se han producido cuatro traslados, de los 54 niños que han llegado tras la declaración de situación de contingencia migratoria extraordinaria en agosto.

La consejera subrayó que Madrid mostró reticencias a la hora de acoger a los chicos cuando el archipiélago le comunicó que tendría que acogerlos, pero finalmente, con la intervención de la Fiscalía, se produjo el traslado.

