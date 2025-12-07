La postura de Fernando Clavijo y Pedro Sánchez respecto al Sáhara «estimula y envalentona a Marruecos» Román Rodríguez alerta del expansionismo marroquí y sus «graves consecuencias para Canarias»

CANARIAS7 Las Palmas de Gran Canaria Domingo, 7 de diciembre 2025, 15:26

El apoyo de Pedro Sánchez y Fernando Clavijo a las tesis autonomistas sobre el Sáhara «estimula y envalentona a Marruecos». Así lo ha manifestado el secretario nacional de Estrategias, Programas y Formación de Nueva Canarias-Bloque Canarista (NC-BC), Román Rodríguez, en un comunicado, en el que también ha alertado del expansionismo marroquí y de sus «graves consecuencias para Canarias».

La formación justifica ese vaticinio con iniciativas como la ampliación del Mar Territorial entre el Sáhara y Canarias, el control del tráfico aéreo del Sáhara Occidental, la construcción de vías de comunicación con otros países africanos utilizando el Sáhara Occidental o la captación de inversiones extranjeras y de la Unión Europea en los territorios ocupados.

Del mismo modo, enfatiza que ese giro promarroquí de Sánchez y Clavijo tiene en común que las decisiones se tomaron sin contar con la opinión de sus propios partidos, PSOE y CC, ni con el poder legislativo, al no consultar ni al Congreso de los Diputados ni al Parlamento de Canarias.

Respecto a la reciente Reunión de Alto Nivel (RAN) entre el Estado español y Marruecos, Rodríguez destaca «su secretismo, sin que se sepa de qué se habló y qué compromisos pudieron establecerse en la misma».

También denuncia que, paralelamente y a través de la gubernamental Proexca, Clavijo organizó una misión comercial en zonas del Sáhara ocupado, vulnerando el derecho internacional al avalar la presencia de esas delegaciones comerciales en Dajla, para promover el desarrollo de un puerto que, además, compite con los canarios.

Más y espacio aéreo

Rodríguez afirma que Marruecos ha ido aprobando leyes unilaterales para extender su Zona Económica Exclusiva, solapándola con la canaria. Una medida que, defiende, apunta a hacerse con el control del monte Trópic (que alberga cobalto, telurio, disprosio o neodimio), situado a casi mil metros de profundidad, y de la Dorsal Atlántica, con tierras raras y minerales de uso tecnológico civil y militar.

«Sus planteamientos afectarían directamente a los intereses canarios en aguas que rodean al archipiélago, en aspectos como seguridad marítima, dado que la delimitación influye en la capacidad de control de Salvamento Marítimo, tráfico ilegal y vigilancia del SIVE». Por otra parte, repara en que Marruecos lleva décadas intentando modificar o influir en el espacio aéreo que afecta a Canarias (gestionado por España a través de ENAIRE) para ganar control estratégico.

Todo ello en medio de una modernización militar de Marruecos, por medio de una fuerte inversión, la mayor de África, que incluye drones turcos Bayraktar, misiles balísticos chinos, fragatas FREMM, cazas F-35… y bajo el marco de alianzas estratégicas con Estados Unidos e Israel. Y en esa escalada, medios marroquíes se atreven a insinuar que reconocerían la soberanía española sobre Canarias, si el Estado español hace lo propio con Marruecos respecto al Sáhara.

Olvidando que son dos situaciones bien distintas y que el Sáhara es un territorio que se encuentra pendiente de cumplir las resoluciones de Naciones Unidas para que su pueblo ejerza el derecho de autodeterminación.

El secretario de programas de NC asegura que quienes consideran que las ansias expansionistas de Marruecos quedarán plenamente satisfechas si logra apoderarse del Sáhara Occidental, se equivocan. Sus ambiciones de crecimiento, reseña, continuarían en parte del territorio de Mauritania y de Argelia, como poco, generando más inestabilidad en una zona del mundo ya bastante tensionada.

Por último, insiste en que NC-BC seguirá exigiendo que se cumpla el derecho internacional, con la celebración de un referéndum de autodeterminación que permita al pueblo del Sáhara decidir su destino, además de rechazar «rotundamente que Canarias pueda ser utilizada como moneda de cambio en las relaciones España-Marruecos, negándonos a que su estatus jurídico, sus aguas, sus recursos o su espacio aéreo pueden entrar en negociación alguna».