El PSOE ultima un documento para cerrar el pacto progresista

Un día después de que los dos bloques que pugnan por el poder regional decidieran reiniciar las conversaciones a todas las bandas, los contactos se multiplicaron ayer pero a ciencia cierta, nadie ha conseguido aún los 36 diputados que permitan un pacto estable en esta próxima legislatura y la investidura del presidente de Canarias. Aunque tanto desde el centro derecha como la alianza de progreso siguen pendientes de la decisión que finalmente anuncie la Agrupación Socialista Gomera (ASG), que preside Casimiro Curbelo, los socialistas dan por seguro que cuentan con sus tres parlamentarios para hacer presidente a Ángel Víctor Torres.

En este sentido, los socialistas «confían en alcanzar finalmente un acuerdo» después de retomar las negociaciones. Desde la comisión de negociación se apunta que están «cumpliendo con los pasos y el calendario» fijado la semana pasada y «si todo va bien», estarán en disposición de firmar un acuerdo en los próximos días con ASG, NC y Podemos. Como paso previo, en la tarde noche de ayer -y a falta de «una consulta»- esperaban terminar el documento base del citado acuerdo, producto de las conversaciones con los diferentes grupos, y hacérselo llegar a cada uno de ellos para.

En cualquier caso, desde el PSOE se mantiene que «hemos avanzado muchísimo» pero se resisten a hablar de pacto cerrado porque «hasta que no se selle y se vote la investidura, no hay nada seguro». Mantienen su confianza en que esta alianza con Casimiro Curbelo, Podemos y Nueva Canarias «pueda llegar a buen puerto» e insisten en que estas formaciones han estado trabajando de manera conjunta y con grandes avances «y no ha ocurrido nada para que pensemos otra cosa diferente».

Por un lado el PSOE y por otro CC-PP esperaban que tras la reunión de la dirección de los gomeros el lunes por la noche se pudiera clarificar la situación y desde ambos lados se anunció que el pacto se podría cerrar en poco tiempo. Sin embargo, el pacto municipal en Valle Gran Rey, que dio la Alcaldía al candidato socialista y mandó a la formación de Casimiro Curbelo a la oposición, volvió a enturbiar el escenario del pacto de progreso. ASG reclama revertir este acuerdo.

El PSOE también ha tenido un sonado desencuentro con Nueva Canarias por la constitución de los ayuntamientos de Santa Lucía y Telde -y que llevó a los nacionalistas a sentarse el pasado viernes con Coalición Canaria y a plantear incluso abstención en un pacto de CC-PP-. Sin embargo, los socialistas expresaron ayer su respaldo a la investidura de Antonio Morales como presidente del Cabildo de Gran Canaria, lo que significa que las aguas han vuelto a su cauce, al menos entre estas dos formaciones en este bloque.