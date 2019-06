Antonio Morales ratifica su acuerdo con el PSOE en el Cabildo de Gran Canaria

De esta forma, el pacto para el Cabildo grancanario se hace público como un "acuerdo sólido y estable para los próximos cuatro años", ha dicho.

Morales ha recordado que Nueva Canarias defiende "un modelo de progreso de desarrollo ecosocial" que debe "seguir consolidándose dentro del trabajo realizado".

Para eso "era necesario avanzar en un acuerdo con el Partido Socialista" y en lo que queda de semana se va a definir "un proyecto y una distribución de las áreas para ese gobierno de progreso", ha explicado.

La distribución de estas áreas se decidirá en reuniones "a partir de mañana y hasta el sábado", con "el objetivo de concretar, porque aún no hay nada sobre la mesa", ha agregado.

Morales ha afirmado que este pacto en el Cabildo de Gran Canaria "no tiene nada que ver" con acuerdos en otras instituciones, no tiene vínculo con un eventual acuerdo para el Gobierno de Canarias y "no está condicionado por ningún otro pacto".

Para Morales este acuerdo ratifica lo defendido por la formación política en la campaña electoral para el 26 de mayo, cuando NC fue la opción más votada, que consiste en "seguir avanzando en un pacto de progreso que consolide el proyecto de los últimos cuatro años para la isla".

Antonio Morales ha recibido este martes a los representantes de los grupos políticos que conformarán la corporación, que se constituye el 22 de junio, por una cuestión de "respeto institucional" y para avanzar "en la negociación que nos llevará a hacer posible un gobierno en el Cabildo de Gran Canaria".

A todos ellos les ha presentado "un programa con quince líneas estratégicas" para los próximos cuatro años y ha recogido "valoraciones opiniones y propuestas acerca de este modelo para la isla" por parte de los distintos portavoces.