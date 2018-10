El PP pone por delante bajar el IGIC para salvar el presupuesto de CC

El Gobierno que preside Fernando Clavijo tendrá que volver a lidiar con un Partido Popular (PP) que exige de nuevo «tocar» a la baja el tipo general del impuesto general indirecto canario (IGIC), si quiere lograr el apoyo del grupo parlamentario Popular al proyecto de ley de presupuestos para el año próximo.

El empeño que pusieron los conservadores en esta reivindicación fue la excusa que utilizó Coalición Canaria (CC) para romper las negociaciones que en 2017 mantenían ambos partidos para reeditar un pacto de gobernabilidad en esta legislatura. En aquel momento, tanto desde la organización como del Gobierno, hubo un rechazo frontal a hablar siquiera de que el tipo general del IGIC volviera a ser del 5% en vez del 7% como es hoy en día.

De hecho, el presidente autonómico del PP, Asier Antona, se encargó ayer de recordar esta negativa de CC varias veces en su comparecencia pública que llevó a cabo ayer, en la que situó la reducción del IGIC entre las «líneas rojas» que determinarán su respaldo o no a unos nuevos presupuestos.

No obstante, Antona dio margen al Gobierno para «negociar» cuánto sería esa bajada. «Al máximo posible», contestó tras serle preguntado sobre este detalle. En ningún caso aludió a la posición que también ha venido manteniendo el PP desde que abandera este tema de volver a colocar el IGIC al tipo que tenía en 2012, es decir, al 5%.

Cabe resaltar igualmente la flexibilidad que están dispuestos a dar los conservadores al presidente Clavijo en esta cuestión ya que, abogan por que el Gobierno dedique «parte» del superávit que se pudiera liberar si el Ejecutivo central modifica la regla de gasto a «ahondar más» en reducir el tipo general del IGIC.

El Partido Popular requerirá también disminuir tipos «selectivos» del mismo impuesto, alternativa que ofrecieron en su día los nacionalistas en aquellas negociaciones de 2017 y que rechazaron los conservadores.

En este sentido, Asier Antona se refirió al IGIC que grava la factura de la luz sobre lo cual deslizó la posibilidad de llegar hasta el 0%. Asimismo, en los «alimentos básicos, o una bajada considerable en la prestación de determinados servicios sociales como dependencia», citó.

En cualquier caso, la consejera de Hacienda, Rosa Dávila, se ha mostrado conciliadora con la postura fiscal del PP. Sin embargo, ayer Antona no quiso dejar en evidencia ni un ápice de predisposición a llegar a un acuerdo, a pesar de que todo el resto de la oposición lo da por hecho. «Si estas premisas no se dan, que Coalición Canaria sepa que el Partido Popular va a decir que no a los presupuestos», advirtió.

La reducción del impuesto sobre la renta de las personas físicas (IRPF), en su tramo autonómico, fue otra de las figuras tributarias que el PP pondrá sobre la mesa de las negociaciones. No obstante, Antona dejó los detalles para el día en que se sienten a hablar con el Gobierno.

Otra de las condiciones que determinarán la posición del partido que dirige Asier Antona está referida a «priorizar el gasto» en las áreas de Sanidad, Educación y Políticas Sociales.

A propósito de ello, el máximo responsable de los conservadores canarios avanzó que «el gasto en dependencia se tiene que duplicar». Pero no dio una cifra concreta porque «desconozco», dijo, el presupuesto de este año -102 millones-. Igualmente, exigió una «línea específica contra la pobreza» y que el presupuesto para educación llegue «en torno al 4% del PIB»; la ley canaria lo establece en el 5%.

El último bloque de requisitos que pone el PP para coadyuvar a salvar el último presupuesto del Gobierno que preside Fernando Clavijo tiene que ver con la «austeridad».

En este sentido, el Partido Popular recupera su lucha contra el «chiringuito» o, dicho en términos más actuales, el «aparataje» del Gobierno autonómico.

Asier Antona explicó que esta condición se pone a título «preventivo, ante las tentaciones que pudiera haber al tratarse de un año electoral».

El máximo responsable del PP en las islas dijo no sospechar o tener constancia de la intención de los nacionalistas de «inflar» la estructura por motivos electorales o de aumentar el gasto «superfluo», a pesar de que apoyaron el último Presupuesto en vigor con la misma cantidad de empresas públicas y organismos autónomos que hay en estos momentos.

Asier Antona negó haber mantenido él personalmente contactos informales con algún miembro del Gobierno en los que se hablara del presupuesto para el próximo año. De la secretaria general, Australia Navarro, tampoco, aunque ésta mantuvo un encuentro con la consejera de Hacienda en un sala anexa al Salón de Plenos del Paralmento, mientras tenía lugar la última sesión plenaria.

En todo caso, el presidente del PP se encargó de señalar que en esta ocasión no valdrá con apelar a la «oposición responsable» para enmarcar el respaldo de su partido a los próximos presupuestos. Al menos, no antes de sentarse a la mesa de las negociaciones. «El PP va a defender siempre lo mejor para Canarias -sentenció-, y lo mejor es bajar la presión fiscal, duplicar los fondos de dependencia, lucha contra las listas de espera sanitarias y una línea específica para la pobreza», remató.

Tampoco entró en el argumento de evitar que Canarias entre en 2019 con unos presupuestos prorrogados, posibilidad que no ha descartado el jefe del Ejecutivo autonómico. «El único responsable de que haya o no unos presupuestos es el Gobierno de Canarias, que está en minoría», recalcó. Así que «tiene que hacer un esfuerzo grande en la búsqueda del consenso y evitar la prórroga», zanjó.

El PP se sentará con el presidente y la consejera de Hacienda para hablar sobre el anteproyecto de presupuestos al igual que con el resto de los grupos parlamentarios.

Antona dijo ayer que habían recibido ya la invitación de Clavijo para verse la próxima semana. Portavoces de otros grupos, como el Socialista o Nueva Canarias (NC) confirmaron la misma recepción. En concreto, con Román Rodríguez el Gobierno se reunirá el día 16.