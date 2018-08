Clavijo exigirá a Sánchez disponer de más dinero para gastar en 2019

El techo de gasto que enfrenta en estos momentos a los gobiernos central y autonómico será abordado al máximo nivel dado que el presidente del Gobierno autonómico, Fernando Clavijo, está dispuesto a ponérselo sobre la mesa a su homólogo Pedro Sánchez, desde que éste le convoque en La Moncloa.

Clavijo no pudo convencer a la ministra de Política Territorial, Meritxell Batet, cuando le reclamó los 600 millones que la economía canaria ha generado como superávit y que, por los criterios de estabilidad económica y financiera no están disponibles para Canarias en 2019.

«Son 600 millones de euros más en nuestro presupuesto -insistió el jefe del Ejecutivo- y son médicos, escuelas, quirófanos, listas de espera, dependencia... en definitiva, servicios públicos básicos que sale del dinero de los canarios», subrayó. «Es una regla injusta a todas luces -ahondó en referencia a la Ley de Estabilidad que nació para afrontar la crisis- que impide que esos 600 millones puedan ser devueltos a los canarios».

El presidente pretende con ello impedir que «el Gobierno del Estado no quite recursos o capacidad de gasto a Canarias para dársela a otras comunidades autónomas que no han cumplido con los criterios -como por ejemplo Cataluña-, que no pueden ser beneficiadas en contra de Canarias», protestó.

Fernando Clavijo hizo depender del techo de gasto que al final se aplique en los presupuestos autonómicos de 2019 la posibilidad de que el Gobierno pueda o no ceder ante la demanda del Partido Popular (PP) de bajar el impuesto general indirecto canario (IGIC) de manera generalizada.

Preguntado si no iba a haber más reformas fiscales que la bajada puntual del IGIC y otras figuras impositivas, Clavijo contestó que «no lo sé, dejemos que llegue el momento» porque «va a depender del techo de gasto», aclaró finalmente.

El encuentro con Sánchez vendrá precedido, entre otras cosas, de las protestas que ha venido haciendo Canarias por el techo de gasto que salió del Consejo de Política Fiscal y Financiera, donde la consejera de Hacienda votó en contra. En esta línea, Coalición Canaria rechazó en el Congreso la senda de estabilidad 2019-2021.