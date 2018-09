Rosa Dávila: «Lograremos un acuerdo con el PP sobre la bajada del IGIC»

— El presidente del Gobierno de Canarias abrió esta semana la posibilidad de prorrogar en 2019 el presupuesto autonómico de 2018, mientras usted habla de los trabajos internos para elaborarlo. ¿En qué situación estamos?

— El Gobierno de Canarias está trabajando en la elaboración del presupuesto del año que viene. Vamos a dialogar con todos los partidos para poder sacarlo para adelante porque creemos que sería bueno tener un presupuesto en 2019. Pero solos no lo podemos sacar, no tenemos un socio prioritario y por tanto, cuando hayamos terminado el trabajo a nivel interno hablaremos con todos los partidos sobre las políticas presupuestarias. Nosotros sí queremos sacar adelante un presupuesto para 2019, no está en nuestro planteamiento prorrogar.

— Pero con el Parlamento actual y la pérdida de peso de Coalición Canaria en Madrid, va a ser mucho más difícil que el año pasado, ¿cierto?

— Bueno, yo en el Parlamento veo partidos y personas que son muy responsables y hasta ahora la experiencia ha sido muy buena, la verdad. Con la reforma del Régimen Económico y Fiscal (REF) hemos demostrado nuestra capacidad para llegar a acuerdos más allá de los colores políticos en favor del interés común. Por parte de todos los partidos ¡eh!, del PP, PSC, NC, ASG e incluso de Podemos, que en su posicionamiento político siempre quieren diferenciarse y pese a ello, hacen aportaciones y enriquecen el trabajo final. No hay circunstancias objetivas que impidan sacar adelante un presupuesto nuevo. Si podemos mejorar las dotaciones para los servicios públicos, la dependencia... ¿alguien se va a poder negar? Nosotros desde luego vamos a poner todo de nuestra parte para que salga adelante. Es verdad que el presidente ha puesto como líneas rojas medidas que llevaran a hacer un presupuesto en peores condiciones de las que llegamos.

— ¿A qué se refiere el presidente cuando advierte que no aceptará «ni populismos ni falsas promesas»? ¿A la bajada generalizada del IGIC, por ejemplo?

— Después de haber tenido una inadecuada financiación de los servicios públicos hasta haber podido desvincular el REF, no tiene sentido bajar recursos. Además en estos momentos, la situación política de inestabilidad en el Estado genera una cierta incertidumbre sobre el crecimiento económico. Hay que ser prudentes, hay que hacer cosas para mejorar la política fiscal que tiene que ir orientada hacia un reforzamiento de los servicios públicos y una reorientación de la riqueza. Por lo tanto, ya le digo que no vamos a poner en riesgo eso.

— Pero el PP lleva advirtiendo hace meses que si ustedes se niegan a bajar el IGIC como plantean ellos, que ni les llamen, y con el PSC tampoco se atisba mucha mayor capacidad de acuerdo...

— Nosotros somos optimistas. Vamos a hacer el presupuesto reforzando los servicios públicos y creo que hay sensatez en el Parlamento. Así lo he observado en estos años. Hemos podido sacar adelante los temas importantes porque todos los partidos han antepuesto el interés general a la foto. Un ejemplo es el REF. Nos hemos volcado para que el REF mejore sustancialmente al de hace años y para que los canarios tengan la misma financiación que cualquier otro español. Tendríamos que poner en valor esta capacidad que hemos demostrado tener cuando en otros ámbitos lo que domina es el rifi-rafe.

— ¿Mantiene su rechazo frontal a bajar el IGIC, como le exigen los conservadores?

— Cuando hablamos del bloque de financiación canario, el 58% pertenece a los cabildos y ayuntamientos. Si tocamos el IGIC tendríamos que ir de la mano y con el consenso de todas estas corporaciones locales. Y tenemos que recodar que cualquier cambio normativo, por la aplicación de la regla de gasto, hay que rebajar el gasto de 2019, es decir, contarían con menos presupuestos que en 2018. Yo creo que hay mejores formas para reorientar la riqueza. Es verdad que el IGIC ha crecido gracias al aumento de la recaudación del sector turístico. Yo creo que en este punto seremos capaces de llegar a un acuerdo, porque lo que se pretende es que las familias tengan más capacidad para llegar a final de mes, para tirar de la economía a través del consumo interno y sobre todo, entiendo que en este tema tienen mucho que decir cabildos y ayuntamientos. Estamos dispuestos a dialogar con todos y poner nuestros planteamientos sobre la mesa, que son no mermar los recursos de los ayuntamientos, justo cuando ahora ni siquiera pueden utilizar el superávit que han ido generando.

— ¿Usted incide en reforzar los servicios públicos en el presupuesto de 2019 para atraerse al Partido Socialista Canario?

— Yo creo que es necesario dialogar con todos los partidos. Nuestro trabajo como Gobierno es elaborar un nuevo presupuesto e iniciar un proceso de diálogo para buscar consensos. En ese sentido, el Gobierno que preside Pedro Sánchez adolece de falta de diálogo y se ha visto en la reforma de la Ley de Estabilidad. Y me refiero a que mientras se tomaba en consideración esta reforma legislativa, de tapadillo se fueron al registro y metieron una enmienda en una ley que no tiene nada que ver con los objetivos de estabilidad -la que promueve la formación en todos los operadores jurídicos tengan formación en la perspectiva de género- . Pedro Sánchez ha perdido la oportunidad para demostrar la capacidad de un partido para dialogar con las fuerzas políticas que te pueden apoyar en una ley de tanta trascendencia como es la Ley de Estabilidad. Tengo que decir que no me han gustado las formas, me parece que hay una podemización del Partido Socialista y honestamente, no lo entiendo. Se han saltado a una Cámara como es el Senado y lo que le interesa es burlar el veto del Senado en vez de intentar buscar el consenso. En definitiva, no es la mejor forma de dar señales de confianza ni a la economía ni a los actores políticos.

— El presidente Fernando Clavijo comenzó el mandato con su firme propósito de restablecer el entendimiento con el Gobierno del Estado porque así, decía, se podían conseguir más cosas para Canarias. Ahora resulta que los puentes se resquebrajan con el nuevo Gobierno de Pedro Sánchez, ¿cómo cree que afecta eso a su reivindicación de que se flexibilice la regla de gasto?

—Es verdad que el presidente Fernando Clavijo ha trabajado con la máxima de dialogar con el Gobierno del Estado, al margen de quién lo dirigiera. Gracias a eso, los tres grandes objetivos que se planteó este Gobierno han salido adelante que son la reforma de la financiación autonómica, la reforma del REF y la del Estatuto de Autonomía con el reconocimiento de las aguas canarias, con mayores competencias y mayor capacidad de autogobierno. No se han roto los puentes, ni las conversaciones entre instituciones, pero lo que sí es verdad, y es objetivamente cierto, es que estamos muy preocupados porque a día de hoy -finales de septiembre- vemos a un Gobierno central muy despistado -lo subraya hasta tres veces- en muchos temas y en la gestión. Cada día que pasa que no llegan los recursos de los convenios, no significa que los puentes estén rotos, pero es verdad que el Gobierno de Pedro Sánchez tiene muchos calderos al fuego, el más importante es Cataluña, y no está centrado en la realidad del país.

— No me negará que han endurecido el tono desde que Pedro Sánchez llegó a La Moncloa...

— ¿Pero cómo no vas a endurecer el tono si no te llega ninguna perra ni tienes al otro lado a un interlocutor que te responda?

— Ya que ha mencionado los convenios, estos ya acusaban retraso con el Gobierno de Rajoy y no fueron tan beligerantes como ahora...

— Lo de los convenios... Es que la situación de Cataluña ha condicionado a los dos gobiernos y así se lo reprochamos a ambos. La diferencia es que en el caso del presidente Pedro Sánchez ha salido el ministro José Luis Ábalos hablando de que era una ocurrencia la conferencia de presidentes propuesta por Fernando Clavijo. Por eso, cuando digo que me preocupan las formas con lo del veto del Senado, esas formas son las que pierden al Gobierno que, en vez de buscar amplios consensos que los podría llegar a tener, lo tira por la borda.

— Realmente, consejera, ustedes no empezaron con buen pie cuando Coalición Canaria decidió rechazar la moción de censura que convirtió a Pedro Sánchez en presidente. Visto lo visto, si pudiera echar marcha atrás en el tiempo, ¿cree que volverían a hacerlo?

— Absolutamente. Nueva Canarias apoyó la censura y mire después qué pasó con la bandera del 75% -en referencia al aumento de la bonificación en el transporte de viajeros entre Canaria y la península- que casi se lo lleva por delante el ministro Ábalos. La garantía es contar con la voluntad de diálogo y construir entre todos.

— ¿Tampoco se arrepiente de haberse anticipado al cumplimiento de los objetivos de estabilidad, como anunció casi nada más asumir el cargo?

— Nosotros lo que hemos hecho es cumplir. No hay voluntad expresa de sobrecumplir. Lo que ocurre es que nuestra economía está yendo muy bien en las cuestiones macroeconómico, claro. Este Gobierno ha podido hacer presupuestos expansivos y cada vez que nos hemos sentado en el Consejo de Política Fiscal y Financiera hemos reclamado reformar la regla de gasto y los objetivos de estabilidad, con el respaldo además de comunidades como Andalucía y Valencia. Vamos a ser la única comunidad autónoma que va a cumplir con el endeudamiento planteado por la Unión Europea en 2020...¡La única! Y yo creo que eso es bueno, no dejar una herencia de una deuda que no van a poder pagar ni nuestros hijos, ni nuestros nietos como ocurre en Cataluña. Lo que nos parece mal es que la deuda catalana se reparta entre todos los españoles. A eso nos vamos a negar de forma rotunda y frontal.

— Usted reclama poder gastar 568 millones de euros pero de la ejecución presupuestaria de 2018 no pueden presumir, especialmente la inversión pública que, hasta junio, no alcanza ni el 20%...

— No, la ejecución hasta el mes de agosto está en un casi 60%.

— Me habla de la ejecución de todo el presupuesto. Yo me refiero a la de la inversión pública, ¿ha superado ya el 20%?

— Hay pocas comunidades autónomas que puedan llevar una ejecución tan alta. En inversión, todas las administraciones, al entrar en vigor la Ley de Contratos del Sector Público, ralentizó en el segundo trimestre la licitación pública. En el primer trimestre, tuvimos la más alta de todo el Estado y en el último, ha crecido por encima de la media. La Comunidad Autónoma de Canarias va a tener una ejecución alta en inversión.

— Consejera, no consigo arrancarle una autocrítica...

— No, al contrario, ¡yo soy muy exigente conmigo misma y con todo el Gobierno! Cuando hablamos de tener capacidad de diálogo implica ser muy autocrítico.