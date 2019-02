CC, PP y Curbelo imponen su mayoría en las resoluciones

El debate de la nacionalidad canaria que acabó ayer volvió a poner en evidencia los bloques en los que cada partido con representación parlamentaria se sitúa con vistas al próximo curso político, igual que ocurrió cuando se votaron los Presupuestos para 2019.

La unidad de votación con la que se expresaron Coalición Canaria (CC), Partido Popular (PP) y el grupo Mixto de la Agrupación Socialista Gomera (ASG) a la hora de pronunciarse sobre las propuestas de resolución que cada uno había presentado por separado dio argumentos al resto de la Cámara para incidir en el «tripartito».

De igual manera, el Partido Socialista Canario (PSC), Podemos y Nueva Canarias (NC) coincidieron en la mayoría de las ocasiones en el sentido de su voto, tanto para respaldarse mutuamente las propuestas registradas, como al rechazar las que defendieron nacionalistas, conservadores y Casimiro Curbelo.

Esta circunstancia contrasta con la dialéctica empleada por los portavoces de cada uno de los grupos, tanto a la hora de evaluar la gestión del Gobierno que preside Fernando Clavijo, como al defender las propuestas de resolución.

Así por ejemplo, la representante del PP, Australia Navarro, insistió, solo momentos antes de que su grupo votara, en acusar a los nacionalistas de estar «alejados de la realidad, tanto tiempo que llevan subidos al coche oficial», y de acusar al presidente de haber hecho un balance de su mandato «autocomplaciente e idealista».

El diputado de Podemos, Juan Márquez, reparó precisamente en el PP al que le acusó de ser «cómplice de los datos que critica en este debate». Por eso, reprochó a los conservadores haber permitido a CC gobernar solo con 18 diputados; «ahora no vengan como si esto no fuera con ustedes».

La diputada de Coalición Canaria (CC), Migdalia Machín, afirmó que «estos cuatro años quedan lejos de ese escenario catastrofista que han querido dibujar la mayoría de los grupos -entre ellos, el PP-, echando por tierra la recuperación económica sobre la que el Gobierno ha consolidado apuestas de futuro».

Por su parte, el portavoz del grupo Mixto, Casimiro Curbelo, se centró en defender las propuestas de resolución dirigidas a mejorar las condiciones de vida en las islas no capitalinas. «A algunos les decía que se nota que no han vivido las penurias de viajar en aquellos correíllos entre nueve y once horas», comentó a propósito de su apuesta por la construcción del Puerto de Fonsalía.

Éste y otras peticiones del Mixto salieron adelante finalmente, gracias al respaldo de CC y PP. En cambio, la inmensa mayoría de las defendidas por el PSC, Podemos y NC terminaron por fracasar bajo el rodillo que los otros grupos impusieron.

El diputado socialista, Gustavo Matos, protestó dado que el debate ha servido para realizar una «crítica permanente» al Gobierno de España; «el presidente Clavijo ha sido más duro con estos meses de Presidencia de Pedro Sánchez que en cuatro años con el PP incumpliendo sus compromisos con Canarias, convirtiéndose así en el mejor medianero que Pablo Casado podía tener en Canarias», incidió.