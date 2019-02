PSOE: Clavijo se arrodilló a la especulación y es un trilero en sanidad

Durante su primera intervención en el debate sobre el estado de la nacionalidad, Dolores Corujo también acusó a Fernando Clavijo de hacer dejación de sus responsabilidades ante las personas dependientes, así como dar "palmaditas" en la espalda de los poderosos mientras hay índices de pobreza que dan "vergüenza".

Recordó Dolores Corujo que durante los dos primeros años de legislatura CC gobernó con el PSOE, con el que creó tensión, según sus palabras, para después ser "rehén" del PP para "no perder la Presidencia, con la que no sabe qué hacer".

Un gobierno que, a juicio de la portavoz socialista, ha tenido la única misión de perpetuarse y que ha sido una "agencia de colocación" para algunos alcaldes.

La portavoz socialista indicó asimismo que a pesar de que en Canarias han aumentado las denuncias por violencia machista el gobierno de Canarias sigue sin poner en marcha la atención especializada a las víctimas.

Dolores Corujo preguntó a Fernando Clavijo en varias ocasiones si cree sinceramente que Canarias está mejor que cuando accedió a la Presidencia de Canarias y tras responder que no y que el presidente se ha refugiado en el triunfalismo aseveró que la comunidad autónoma "no merece su autobombo".

También se refirió al desempleo y afirmó que ni una vez se ha oído decir a Fernando Clavijo que no se puede tener colgado el cartel de no hay camas en los hospitales mientras el personal se externalizada y no se tiene en cuenta la situación de las camareras de piso.

Dolores Corujo acusó asimismo a Fernando Clavijo de no decir nada ante el maltrato que sufren los trabajadores y ante el hecho de que las pensiones en las islas son las más bajas de España porque son el resultado de contratos basura.

La portavoz socialista comentó que le gustaría vivir en la Canarias virtual que dibuja el presidente canario, a quien dijo que los retos solo se pueden abordar desde el análisis sincero y no desde el "incienso mediático".

Añadió que está próximo el final de una Presidencia, la de Fernando Clavijo, que, en su opinión, será recordada por dos grandes logros, "entre comillas", como son le Ley del Suelo y la "tómbola" del Fondo de Desarrollo de Canarias (Fdcan).

La Ley del Suelo ha sido un "fracaso" ya que, entre otras cuestiones, no hay obras ejecutadas gracias a ella, manifestó Dolores Corujo, quien aseguró que esa ley será cambiada tras las elecciones por su compañero de partido Ángel Víctor Torres.

En cuanto a la "tómbola" del Fdcan declaró que Fernando Clavijo habló de cambio de modelo productivo, algo que, señaló Dolores Corujo, solo se puede hacer con un trabajo de años y con el compromiso de todos los agentes sociales y económicos para llevarlo a cabo.

La portavoz del grupo Socialista en el Parlamento de Canarias también hizo referencia a la elevada tasa de abandono escolar y al hecho de que ha subido en las islas mientras que en el resto de España ha bajado.

Criticó que en el presupuesto de este año hay más dinero para subvenciones al Loro Parque que a las universidades canarias para investigación, y en materia sanitaria destacó que Fernando Clavijo actúa como un "trilero".

Así, según Dolores Corujo, el consejero de Sanidad, José Manuel Baltar, "mete a los enfermos en una lista y los mueve con rapidez como un trilero" y añadió que desde el gobierno regional se habla de que baja la lista de espera quirúrgica sin explicar que eso se debe a que no se deja que aumente el número de pacientes en espera de pruebas diagnósticas.

La portavoz socialista apuntó también que Fernando Clavijo es el responsable del desvío de dinero público a la sanidad privada, y denunció que Canarias es la única comunicad autónoma que tiene un hospital público en el que la medicina nuclear la presta personal privado.

Responsabilizó a Fernando Clavijo de que las intervenciones quirúrgicas en la sanidad privada hayan aumentado en el 16 por ciento, y de que ese incremento también se produjera en la empresa de la que procede el consejero de Sanidad.

Y Dolores Corujo asimismo que están a la espera de que Fernando Clavijo envíe al Parlamento de Canarias el plan de lucha contra la pobreza, y a que se ponga en marcha el Observatorio del Cambio Climático.