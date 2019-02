Román Rodríguez deplora el Gobierno de aficionados que mantiene la pobreza y el paro

Rodríguez, en su intervención en el debate sobre el estado de la nacionalidad, acusó a Fernando Clavijo de ser el presidente más de derechas de la historia de Canarias, una ideología que comparte con Ana Oramas, Carlos Alonso y Rosa Dávila, que son los cuatro que mandan en el "partido regionalista" que representan y en el que no todos son como ellos.

"Alguna" hubiera querido estar en la Plaza de Colón en la manifestación de las derechas, según dijo Rodríguez que le consta, y añadió que Ana Oramas es más de derechas que Pablo Casado y Albert Rivera y "sacaría más votos en Cuenca que aquí" con su españolismo.

"Ustedes piensan como el señor Casado, como el señor Rivera y casi como el otro", dijo en alusión al líder de Vox, Santiago Abascal.

Les advirtió de que "se les acabó el tiempo", porque CC tiene el 18% de los votos y ha gobernado gracias al PSOE dos años y al PP otros dos, pero "no parece que vayan a más".

"Han gobernado con más dinero que nadie, han despilfarrado y dejan una tierra más pobre y ya no puede echar la culpa a los demás", le dijo a Clavijo.

"El problema de Canarias no es el coche, es el piloto, es usted. Esto descarrila por usted, porque no tiene un proyecto, usted ha naufragado", le dijo a Clavijo.

"En inteligencia no me gana, dialécticamente tampoco, pero además es que no tiene razón, es un mal gobernante, nos coloca a la cola de todo lo importante y viene aquí manipulando las cifras", reprochó al presidente.

Román Rodríguez anunció que si su partido participa en un gobierno alternativo tras las elecciones de mayo, lo primero que hará será "revertir la bajada irresponsable de impuestos" que no impactan para nada en la vida de la gente pero que se detraen de la sanidad, la educación y los servicios sociales.

También sacarán adelante una ecotasa turística para mejorar el destino, pondrán como mínimo 6.000 viviendas públicas en alquiler y recuperarán "los derechos perdidos" de decenas de miles de dependientes que no reciben prestación.

Según Román Rodríguez, todos los avances en esta legislatura, como el Estatuto, el REF, la desvinculación de la financiación autonómica o los fondos presupuestarios estatales se han conseguido gracias a los grupos parlamentarios y sus negociaciones, no al ejecutivo, que ha estado ausente y no ha hecho nada en los asuntos de su competencia.

Así, en desempleo, en pobreza, en sanidad, en educación y en dependencia, Canarias se ha alejado de la media española, todo ello competencia autonómica.

De hecho, argumentó Rodríguez, la renta por habitante en Canarias, que era el 91,7% de la media española en 2001, ha caído al 80%.

"Esta sociedad se empobrece, retrocede, desconverge, y además es la sociedad que peor reparte la riqueza, la que tiene más paro, más pobres y peores servicios. ¿Cómo se puede sacar pecho y decir que esto va bien?", preguntó Román Rodríguez a Clavijo.

"Lo que va bien es lo que no depende del Gobierno", como las negociaciones con el Gobierno de Rajoy, que necesitaba el voto de Nueva Canarias, o el turismo, que "ha ido bien porque los competidores tienen dificultades", sin que el ejecutivo haya desarrollado una política turística, sostuvo Román Rodríguez.

Para Román Rodríguez, "lo más dramático, lo más desgarrador e inaceptable es la pobreza", que en Canarias es la tasa más alta de España y el Estado ha aportado cuatro veces más fondos porque el Gobierno de Canarias no tiene ese problema "en la agenda" y se ha limitado a nombrar a un comisionado para la pobreza que lleva cuatro años "calentando el sillón".