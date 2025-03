NC no mueve ficha mientras Cabildo y cuatro consistorios apuran su estabilidad La sangría en Nueva Canarias continúa, con un reguero de ediles que ya han dado un paso al frente apoyando al sector crítico en la creación de una nueva formación

Patricia Vidanes Sánchez Las Palmas de Gran Canaria Miércoles, 26 de marzo 2025, 23:19 | Actualizado 23:33h. Comenta Compartir

La foto del sector renovador del nacionalismo grancanario cada vez es más amplía. En las sucesivas asambleas de los partidos locales nuevas caras se unen al nuevo proyecto político que lidera Teodoro Sosa, alcalde de Gáldar, junto a Óscar Hernández (Agüimes); Francisco Atta (Valsequillo); Pedro Rodríguez (Guía); Francisco Perera (Tejeda), entre otros. Todos han ido dejándose caer de la coalición electoral que conformaron con Nueva Canarias, a través de un Frente Amplio en parte de los casos.

Este miércoles la escisión entre sectores volvió a escenificarse en la asamblea que celebró Forum Drago, partido que gobierna en el municipio de Ingenio con NC en colación y con el apoyo de PP-Somos. Ya lo había anunciado la alcaldesa Vanesa Martín: a partir de ahora se desligan de Nueva Canarias. El partido independiente de Ingenio ganó las elecciones de 2023 formando coalición con NC, pero ya eso es pasado. Ahora Forum Drago se anuncia como «socio fundador» de un nuevo partido que compondrán una «federación de municipios que luchan por un objetivo y un proyecto en común». En definitiva, el partido del sector crítico de NC.

Precisamente, la dirección de NC anunció hace ya unos meses que sellaría un pacto de estabilidad institucional, de tal manera que, sobre todo el Cabildo de Gran Canaria, no se viese afectado por los movimientos de personas. Pero por ahora NC no ha lanzado ninguna propuesta al sector renovador encaminado a asegurar que no habrá problemas de gobernabilidad.

También hay varios ayuntamientos, además de Ingenio, pendientes de que los pactos sigan su curso sin que ningún concejal sea tachado de tránsfuga. Es el caso de La Aldea, donde ostenta la alcaldía NC y conviven ediles oficialistas y renovadores; Arucas y Santa Lucía. En este último caso, este jueves un grupo de concejales de Nueva Canarias se significó, dejando claro que apoyan a los renovadores y que su intención desvincularse de NC. A su vez, en San Bartolomé de Tirajana, Moya y Teror, aunque en la oposición, también los hasta ahora representantes de NC han declarado abiertamente su adhesión a la nueva formación que se está gestando desde la base de un nacionalismo de izquierda, según han asegurado en diversas asambleas.

Mientras muchos concejales han mostrado su preocupación por la posibilidad de ser tachados de tránsfugas, hasta el punto de haber solicitado la emisión de una serie de informes jurídicos que los respalden, la alcaldesa de Ingenio ha asegurado que en el caso de su municipio no hay desconexión de NC, ya que la coalición electoral con la que fueron en los últimos comicios seguirá vigente hasta 2027, como así se pactó.

Pero lo cierto es que en Nueva Canarias en Ingenio, de los tres ediles que tienen acta por este partido y que están en el gobierno junto a Forum Drago y el Partido Popular, solo uno se mantiene con NC y los otros dos se posicionan renovadores.

Ampliar Asamblea de Forum Drago en Ingenio. Cober Ramírez dice que «hay voluntad» pero «no hemos tenido tiempo» Carmelo Ramírez, secretario de Organización de NC, es el encargado de sacar adelante un pacto de estabilidad en instituciones como el Cabildo de Gran Canaria, donde comparten gobierno consejeros de NC y del sector crítico. Por el momento «hay voluntad», pero no ha llegado a ningún acuerdo. «No hemos tenido tiempo de ir cerrando un acuerdo», dijo Ramírez a este medio. Hasta el momento los dos bandos se han mostrado convencidos de que no peligra el gobierno del Cabildo que preside Antonio Morales, que cuenta en su gabinete con Teodoro Sosa, uno de los líderes de la nueva formación municipalista. Además, el sector renovador quiere que se garantice en varios ayuntamientos el futuro políticos de los concejales críticos.