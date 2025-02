Lomo Magullo y Valle Los Nueve siguen en pandemia cinco años después

Gaumet Florido Telde Domingo, 16 de febrero 2025, 01:00 Comenta Compartir

La covid le paró el reloj al mundo hace 5 años y metió a la humanidad en sus casas. La vuelta a la normalidad fue lenta y progresiva, pero desde julio de 2023 España declaró oficialmente la finalización de la crisis sanitaria y, por tanto, eliminó las restricciones en todos los servicios. Eso fue en teoría, porque se les quedó atrás un sector de Telde, el de las medianías de Valle de los Nueve, Lomo Magullo, La Breña, Los Arenales y Cazadores. La desescalada no ha ido con ellos, no al menos con los que usan el transporte público, que aún sufren los recortes de horario impuestos cuando el virus campaba a sus anchas. En esencia, la guagua pasa ahora cada hora y no cada media hora, como antes de la covid.

Un grupo de usuarios de la línea 1, que es la que afecta a más vecinos, la que une Telde con Lomo Magullo y pasa por Valle de los Nueve, lleva meses reclamando al Cabildo, la institución competente, a que inste a la actual concesionaria, Telbus, a que restablezca los horarios anteriores a la pandemia y que cumpla con lo que dispone la concesión que se le otorgó en 2010.

A cargo de esta empresa están también las líneas 2 (Telde-La Breña), 3 (Telde-Cazadores), 4 (Lomo Magullo-Arenales) y 5 (Lomo Magullo-Cruce de los Barros), pero estas tienen pocas expediciones al día. Solicitan que la línea 1 los días laborales vuelva a tener 59 expediciones, los sábados, 45, y los domingos y festivos, 34.

Han recurrido a llamadas telefónicas, con conversaciones incluso con el gerente de la Autoridad Única del Transporte, Ruymán Santana, han wasapeado al consejero de Movilidad, Teodoro Sosa, y han presentado escritos por registro, con toda la formalidad, acompañados de 150 firmas de afectados, pero nada. No ha habido manera. El Cabildo les informó en diciembre de 2024 de que requirió a Telbus para que cumpliera con la concesión, pero un año y 6 meses después del fin de las restricciones, siguen igual.

Los usuarios, que han aportado también una petición respaldada por todos los colectivos de la zona, denuncian graves perjuicios. Entre las 3.800 personas que viven en estos barrios, hay mucha gente mayor y mucho estudiante que no tiene siquiera la alternativa de un coche particular, pero también hay gente que va a trabajar en guagua. Les llama la atención que el Cabildo apueste tanto por la sostenibilidad y el transporte público y no les garantice un mejor servicio.

«Mi hijo estudia en La Isleta en el turno de tarde y cuando llega a Telde no puede subir en guagua a Lomo Magullo porque la última sale de Los Llanos a las 21.00; tenemos que bajar siempre a buscarle», se queja un vecino. Según la concesión, la última salida de Los Llanos tendría que ser a las 22.10 horas.

Se sienten abandonados, como de tercera fila. Ni siquiera tienen señalizadas las paradas, que tampoco cuentan con paneles informativos sobre las líneas y los horarios. Por eso aprovecharon esta reclamación para instar al Cabildo a que les dote de estos mínimos servicios, pero tampoco.

El primer escrito por registro data del 10 de enero de 2024. Desde entonces no han parado, pero sin éxito. Ya ni les cogen el teléfono. Y lo último es que piden cita previa, llevan 5, y en todas reciben la misma respuesta: pendientes de confirmar. Cinco barrios de Telde, aún con los ecos de la covid.