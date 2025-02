Los escindidos de NC pelearán para no ser declarados tránsfugas: «No lo son»

Patricia Vidanes Sánchez Las Palmas de Gran Canaria Martes, 11 de febrero 2025, 22:56 Comenta Compartir

«Vamos a cubrirle las espaldas a todos los concejales que tienen la marca de Nueva Canarias para que no sean dirigidos a los no adscritos, que no sean declarados tránsfugas, no son tránsfugas». Con estas palabras Teodoro Sosa, alcalde de Gáldar y líder del Bloque Nacionalista Rural (BNR), volvió a apoyar públicamente a los compañeros que se presentaron bajo las siglas de NC en los últimos comicios y que ahora han decidido apoyar al sector renovador.

A su lado, en la asamblea en la que Roque Aguayro votó por unanimidad la desvinculación de NC, se sentaba Ingrid Navarro, concejala de NC en el Ayuntamiento de La Aldea, donde gobierna en virtud de un pacto con el Partido Popular (PP). Se da la circunstancia de que en el municipio grancanario de La Aldea de San Nicolás comparten gobierno miembros del sector oficialista de NC, como su alcalde Pedro Suárez, y claros miembros del sector crítico o renovador.

Algo parecido sucede en Arucas, donde gobierna el PSOE con el apoyo de, entre otros, los dos concejales de NC-Frente Amplio –Marcelo Afonso y Gema González–.

Pero hay más municipios donde concejales de NC han mostrado su disposición a apoyar al sector renovador y dar el paso de alejarse de NC. A todos ellos se refirió Teodoro Sosa. «Vamos a defender a los compañeros», dijo en la asamblea de Roque Aguayro en Agüimes, en la que estaban muchos de esos ediles a los que se refería. «Les vamos a cubrir las espaldas para que no sean expulsados y declarados tránsfugas» porque, reiteró, «no lo son».

Mientras, por el momento NC y sector renovador no han firmado el documento de convivencia institucional anunciado hace ya semanas. Preguntado al respecto el pasado lunes, el alcalde de Agüimes, Óscar Hernández, aseguro que «si por nosotros fuera, ya estaría firmado». Por su parte, Román Rodríguez, presidente de NC, preguntado recientemente por la «convivencia institucional» en aquellas administraciones en las que miembros de NC y de las formaciones críticas que se han separado comparten gobiernos, Rodríguez aseguraba que eso solo ocurre en el Cabildo de Gran Canaria.

Y, aseguró Rodríguez, «se está trabajando por buscar los mecanismos para garantizar la convivencia, que es lo que pide la ciudadanía, y los consejeros de NC, con Carmelo Ramírez a la cabeza, están ya en ello para hacerlo con inteligencia».

A su vez, ejecutivas de NC como la de Mogán han mostrado su apoyo al partido, lo que no quiere decir que no estén contra la renovación, pero dentro de los cauces del partido, como expresó ayer José Manuel Gabella.