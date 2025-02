«El tiempo dirá»: así responde Sosa a la hipotética alianza con Onalia Bueno

Gaumet Florido Mogán Jueves, 20 de febrero 2025, 01:00 Comenta Compartir

En pleno cortejo, con tiras y aflojas y testándose las intenciones. Así andan los distintos partidos, la mayoría escindidos de NC, que podrían juntarse en una hipotética coalición de formaciones locales de cara a las elecciones municipales de 2027. Juntos por Mogán lleva semanas tocando sin disimulo a esa puerta, pero no parece estar abierta. Al menos, no todavía. El indisimulado entusiasmo de la líder moganera, Onalia Bueno, por la previsible candidatura de Teodoro Sosa, contrastó este miércoles con la prudencia del presidenciable. «El tiempo dirá», soltó Sosa sobre la posible entrada o no del partido de Bueno en esa alianza en ciernes.

El también vicepresidente del Cabildo y alcalde de Gáldar hizo estas declaraciones justo después de advertir de que su visita a Mogán tenía carácter institucional y que no veía oportuno hablar sobre política. «Yo venía a hablar del molino», dijo en alusión al Centro de Interpretación del Cereal que este miércoles inauguró en el llamado Molino Quemado, junto a la alcaldesa de Mogán, Onalia Bueno.

Pero fue la líder de Juntos por Mogán, a preguntas de los periodistas, la primera que abrió la veda, se posicionó sin tapujos a favor del líder del BNR y le dejó expedito el camino para que también se pronunciara. Y Sosa no estuvo por la labor. No fue tan claro. Lo más que llegó a decir, además de su enigmático 'el tiempo dirá', es que el proyecto político que ultima el «grupo de alcaldes» que ha decidido separarse de NC nace con el propósito de unir a «toda Gran Canaria».

Y volvió a marcarse como horizonte temporal el verano. La idea es que antes de esa fecha puedan estar presentadas las siglas a las que se podrán integrar -ese fue el verbo que empleó- muchas organizaciones locales de la isla.

Ampliar Bueno y Sosa conversan a solas tras acabar el acto de inauguración. Cober

Entre ellas, ya lo dijo este miércoles Bueno, quiere estar Juntos por Mogán. «Entiendo que los diferentes partidos independientes que hay en la isla tendríamos que ir bajo un mismo paraguas», subrayó la alcaldesa. «Nunca me he escondido en cuanto a mostrar mi apoyo a Teodoro Sosa como candidato a la presidencia del Cabildo en 2027». Es más, remarcó que esta es la apuesta también de otros regidores municipales, líderes de partidos locales independientes, con los que ha hablado. Y porque, de entrada, lo dejó claro, ella se autoexcluye de la ecuación. «Yo siempre he dicho que yo no voy a ser la candidata ni quiero serlo».

«Somos muchos alcaldes independientes que necesitamos que esto cambie, que haya un discurso distinto en la isla de Gran Canaria y que, en ese sentido, todo sea de abajo a arriba y no de arriba a abajo, que es lo que siempre hemos defendido», insistió Bueno, que luego aprovechó el pequeño aperitivo al que invitó la concesionaria de la gestión del molino para departir a solas con Sosa, tras finalizar el acto. Mostraron sintonía y cordialidad.