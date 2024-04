Morales, en respuesta al 20A: «Estamos trabajando en ese modelo de diversificación»

El presidente del Cabildo de Gran Canaria, Antonio Morales, valoró este domingo las concentraciones que bajo el lema 'Canarias tiene un limite' reclamando un cambio en el modelo turístico se desarrollaron el sábado en Canarias y, a su juicio, en Gran Canaria ya se está trabajando en un «modelo de diversificación» que «contempla la mayor parte de las demandas» de este movimiento. Para Morales, las protestas pusieron de manifiesto que la juventud se siente «insegura» en su «acceso al mundo laboral» y porque «no pueden acceder a la vivienda». Por eso, continuó, «en Gran Canaria tenemos una propuesta clara de desarrollo sostenible».

En las semanas previas a las manifestaciones «se abrió un debate en la sociedad canaria acerca del modelo de desarrollo económico que debe impulsar el futuro de esta tierra. Las concentraciones de este sábado visibilizaron también que las realidades de cada isla son bien distintas», dijo Morales. «Es importante destacar que ha habido una participación de los jóvenes que se sienten inseguros en su acceso al mundo laboral, que no pueden acceder a la vivienda y que en Canarias hace muchos años que el Gobierno no hace vivienda pública. Yo destacaría esto principalmente. En Gran Canaria estamos trabajando en ese modelo de diversificación económica, ecosocial, que contempla la mayor parte de las demandas de este movimiento que se ha ido creando en las ultimas semanas», afirmó el presidente insular.

Para Morales, en Gran Canaria ya existe «una propuesta clara de desarrollo sostenible, de desarrollo social y desarrollo económico y hemos defendido siempre que el éxito no puede estar en el crecimiento continuo que hay que llegar a un modelo de diversificación económica donde el turismo tiene su lugar, pero no puede se la única manera de afrontar el futuro de esta tierra».

Por su parte, la federación de colectivos ecologistas de Canarias Ben Magec consideró ayer «un rotundo éxito» la asistencia a las manifestaciones que sostuvieron movilizaron a cerca de 150.000 personas, en «un hito histórico» que debe llevar a las autoridades a «tomar medidas contundentes».

Contar con una nueva normativa «que establezca límites y regule la actividad turística y, a su vez, ponga al servicio de las mayorías sociales el beneficio que genera» ha de ser la meta de los gobernantes de las islas, a quienes la ciudadanía «exige un nuevo modelo de desarrollo» como han demostrado las protestas, opina en un comunicado la organización.

Que, a continuación, sentencia: «Ha llegado el momento de las apuestas decididas por el decrecimiento turístico y por reestructurar nuestra economía, desde la justicia social y ambiental, poniendo la vida en el centro, garantizando el bienestar de las generaciones venideras en un contexto de alarmante emergencia climática». E insiste en que esas demandas se deben atender después de que las manifestaciones dejaran patente -argumenta- «el contundente rechazo de la sociedad canaria al actual modelo de desarrollo en Canarias, basado en el turismo de masas en un territorio frágil y limitado», y ante el cual las personas que residen en el archipiélago «exigen medidas urgentes para revertirlo», apostilla.

Problemas «reales»

También ayer respondió el presidente del Cabildo de La Gomera y líder de la Agrupación Socialista Gomera (ASG), Casimiro Curbelo quien en un artículo remitido a los medios, indicó que los problemas de vivienda, los sobreprecios y la inflación, y «el creciente malestar» de los ciudadanos que sufren salarios bajos, colas en las carreteras y deficiencias en el acceso a los servicios públicos «son reales».

«Pero la solución», continúa el político gomero en el comunicado «no está en recortar la riqueza que obtenemos de nuestro único sector de éxito», el turismo, «sino en vislumbrar de qué manera podemos regular un crecimiento poblacional que no es sostenible».