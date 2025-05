Matos se defiende de nuevo en las redes por su relación con el presunto narco Derbah: «Voy a pelear ante un monstruo mediático» El vicepresidente del Parlamento de Canarias volvió a pronunciarse en las redes, tras la rueda de prensa de este martes: «No voy a permitir que los bulos prevalezcan; no tengo miedo», en alusión al diario El Mundo | Aunque insiste en que se siente arropado por su partido, el PSOE le ha abierto expediente informativo

CANARIAS7 Las Palmas de Gran Canaria Miércoles, 21 de mayo 2025, 15:12

El vicepresidente del Parlamento de Canarias, Gustavo Matos, volvió a pronunciarse horas después de su rueda de prensa de este martes, para defenderse de las acusaciones de mediación con el empresario y presunto mafioso Mohamed Derbah, negando una vez más las acusaciones de mediación.

En esta ocasión, el diputado socialista canalizó su defensa en clara alusión a «los bulos» emitidos por el diario El Mundo, rotativo que publicó extractos de una conversación del propio Matos con Derbah en una cafetería de la capital santacrucersa.

«La verdad no interesa», insistió en este vídeo publicado en su redes: «No importa; tengo la verdad de mi mano. No tengo miedo; es difícil enfrentarse a un monstruo mediático, pero desde la humildad voy a pelear por la verdad«.

«Una vez más, El Mundo estira el chicle de esta información, cuando ni siquiera me han llamado en todo momento para, al menos para conocer mi punto de vista, y todo fue detallada por mí en rueda de prensa. La verdad no interesa. No pasa nada, el tema está en manos de mis abogados», explicó.

Cabe recordar que el PSOE en Canarias ha abierto expediente informativo a Matos por este hecho, pese a que el diputado asegura que se siente «arropado» por su partido.