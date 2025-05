Matos se ofreció a mediar con ministros para rebajar la presión policial

CANARIAS7 Las Palmas de Gran Canaria Martes, 20 de mayo 2025, 22:10 Comenta Compartir

El mismo día en que el expresidente del Parlamento canario y diputado socialista, Gustavo Matos, señalaba que su conversación con el empresario Mohamed Derbah captada por la Policía Nacional y de la que informó el periódico 'El Mundo' había sido sacada de contexto, una nueva entrega del citado diario recoge otro extracto de aquel encuentro.

En él, Matos plantea a Derbah que podría contactar con «dos o tres ministros» para conseguir lo que quería el empresario libanés: rebajar la presión policial sobre los clubes cannábicos controlados en Tenerife por el inversor, que está en prisión desde el 1 del presente mes como líder de una presunta trama delictiva.

En esa conversación, Gustavo Matos menciona al ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, como una de las personas con las que podría entablar contacto. Derbah reacciona con recelo, pues ya estuvo detenido en la Audiencia Nacional cuando el hoy ministro era magistrado de esa instancia judicial.

En esa conversación estaban también el abogado Jacob Vega y el inspector de Policía Francisco Moar, ambos también investigados como presuntos miembros del clan delictivo.

El pasaje de la conversación reproducido este martes por 'El Mundo' dice así:

Gustavo Matos.- ¿Y si nos vamos a Marlaska? (Ininteligible) tan arriba, yo con Marlaska no tengo tanta relación, pero con dos o tres ministros sí que se lo puedo decir.

Mohamed Derbah.- El fue a detenerme a mí...

Jacob Vega.- En el 2003. M. D.- Él fue detenerme a mí y me dijo, 'vamos a tomar café', un tío increíble, dice '¿vamos a tomar café?, porque no sé por qué te trajeron aquí'. Dije 'Señoría yo estoy firmando el día uno y el día quince, ¿por qué no me llaman?' No me la hacen, me manda otra vez veinte policías.

G.M.- Claro, él estuvo en la Audiencia (Nacional) él.

M. D.- Si, sí, estaba él allí, y estuve un café con él ¡Venga, vamos a tomar café!

G.M.- Pero bueno, no creo que haga falta para tanto, pero yo creo que hombre, para parar los pies a este...

M. D.- Pa' pararlo (ininteligible). El problema tiene miedo ahora (ininteligible), si algo pasa a él, va a saber que soy yo.

G.M.- Sí. Ahora mismo no, tienes que pararlo de otra manera. Bueno, pues lo dicho, me pongo en ello, ¿vale? ¿Lo demás bien?