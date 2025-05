Gustavo Matos comparece en directo: última hora sobre su presunta intermediación con el narco Derbah

11:20

«El señor Derbaha acudió con su abogado, y me trasladaron un asunto de un claro marco legal. Este hecho no ha sido mencionado en la noticia del Mundo, me extraña mucho que hayan fragmentos de la conversación sacados de contexto, pero no el resto de la misma. No tienen nada que ver con la realidad. Su letrado me traslada que su cliente podía ser objeto de algunas supuestas pruebas de dichas conductas irregulares o presuntamente delictivas por parte de supuestos miembros de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado, concretamente del Cuerpo Nacional de Policía», continúa Matos en su comparecencia.