Gustavo Matos, grabado ofreciéndose a mediar en favor del presunto capo mafioso Derbah

CANARIAS7 Las Palmas de Gran Canaria Lunes, 19 de mayo 2025, 22:11 | Actualizado 22:46h.

El diputado socialista Gustavo Matos, expresidente del Parlamento canario y miembro de la Mesa de la Cámara, habría mediado en favor del presunto capo mafioso Mohamed Derbah, detenido por la Policía Nacional como líder de un presunto grupo delictivo que operaba en Tenerife en colaboración con mandos policiales.

Según avanza el periódico 'El Mundo', la investigación incluye un informe de Asuntos Internos de la Policía Nacional con grabaciones de conversaciones entre Gustavo Matos y Derbah, con el primero ofreciéndose a intermediar con la Delegación del Gobierno para aliviar la presión policial sobre clubes cannábicos de Tenerife.

Mohamed Derbah está en prisión desde el pasado 1 de mayo. Su trayectoria en Tenerife arrancó como jefe de seguridad del británico John Palmer, igualmente con un pasado delictivo y vinculado al negocio de multipropiedad. Derbah fundó el partido Fuerza Canarias y aparecía hasta su entrada en prisión como editor de un periódico digital.

Asuntos Internos hace referencia a un encuentro entre Mohamed Derbah y Matos el pasado 29 de enero, con presencia también del mando policial Francisco Moar y del presidente de Jóvenes Abogados de Tenerife, Jacob Vega, ambos imputados en la causa.

En la información de 'El Mundo' se incluye el siguiente pasaje de la conversación:

Mohamed Derbah.- Ahora vas a escuchar la guerra que tenemos

Gustavo Matos.- Yo ya guerras que no voy a ganar no me meto, si

son pa' ganarlas sí, pero para ganarlas y para ganar dinero. Ja ja ja.

Guerras gratis, eso es pa' tontos. ¿Tú qué necesitas mío? ¿Qué

necesitas mío?

M. D.- Contactos, que las cosas no hay solución, hablar con ese

señor, ese señor puede calmar las cosas.

G. M.- Lo que tenemos que hacer ahí es que alguien por arriba le

diga a ese tío...

M. D.- (Ininteligible) ya está... y después llegará un presente.

G. M.- Dame un par de días.

M. D.- Después llegará un presente.

G. M.- No, no.

M. D.- Qué está pasando.

G. M.- Quita... quita el presente.

M. D.- No me entiendes.

G. M.- El día que yo te necesite, yo sé que te tengo (ininteligible).

A continuación, Matos comenta: «Yo ayudo a mis amigos porque sé que cuando me hagan falta, me van a ayudar».

Comunicado de Matos

«Ante la información conocida en el día de hoy relativa a una conversación telefónica incorporada en un procedimiento judicial, quiero manifestar lo siguiente:

1. No he mantenido con el señor Mohamed Jamil Derbah ninguna relación de carácter económico, empresarial ni profesional de ningún tipo.

2. Mi relación con el señor Mohamed Jamil Derbah se ha limitado a una relación de cordialidad derivada de amistades comunes, en el ámbito empresarial y social de la isla de Tenerife, sin que haya existido nunca entre vínculo alguno que pueda tener trascendencia jurídica, contractual o de otra naturaleza.

3. En el marco de esa relación de cordialidad, como ocurre con muchas otras personas, puso en mi conocimiento, junto a su abogado, ( el presidente de los abogados jóvenes de Tenerife ) una serie de hechos que podrían ser constitutivos de delitos o de actuaciones irregulares por parte de algunos miembros del Cuerpo Nacional de Policía.

4. A dichos efectos, mantuve un único y breve encuentro con el señor Dervás y su letrado, en un lugar público, en el que me expusieron hechos y me mostraron algunas supuestas pruebas de dichas conductas irregulares o presuntamente delictivas por parte de supuestos miembros de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado, concretamente del Cuerpo Nacional de Policía.

5. Tras ese encuentro, me comprometí a poner los hechos que me fueron trasladados —y que presentaban una apariencia de irregularidad grave — en conocimiento de las autoridades correspondientes dependientes del Ministerio del Interior, en este caso del subdelegado del Gobierno en la provincia de Santa Cruz de Tenerife. Cuestión que puede ser corroborada. Se me informó que esos hechos ya estaban siendo investigados

6. Lamento profundamente la filtración interesada y sacada de contexto que se ha hecho del contenido de unos autos que desconozco y que previamente no se me haya dado la posibilidad de escuchar mi explicación con el único ánimo de perjudicar mi imagen.

En el día de mañana ofreceré una rueda de prensa para dar cuantas explicaciones me sean requeridas con la tranquilidad de no tener ninguna participación en los hechos«.