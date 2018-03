Torres ratifica la ruptura con CC

El líder del Partido Socialista, Ángel Víctor Torres, no da marcha atrás en su decisión de desmarcarse del pacto para renovar los órganos del Parlamento. «Coalición Canaria no ha aportado nada nuevo y al PP no lo he escuchado todavía», señala, «nada ha cambiado y por tanto, el acuerdo está roto», añade.