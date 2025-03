Silvia Fernández Las Palmas de Gran Canaria Domingo, 30 de marzo 2025, 02:00 Comenta Compartir

-La semana pasada cuando el Consejo de Ministros aprobó el decreto para la reforma del artículo 35 de la ley de Extranjería y que permite el traslado de los menores, pensó que era un alivio y que ya era hora o se preocupó por la disyuntiva que se le abría para defender el decreto ante el PP nacional.

- Pensé en primer lugar que era un alivio para Canarias, indiscutiblemente, porque es lo que hemos perseguido durante mucho tiempo. Por otro lado, con el decreto Pedro Sánchez cumple uno de sus objetivos y es enfrentar a las comunidades autónomas y que cada una haga la brasa para su sardina. Vemos como Cataluña, en este caso Junts, dice que sí al decreto pero que vayan poquitos para Cataluña. El PNV dice que sí pero muy poquitos para el País Vasco. Emiliano García-Page, en Castilla-La Mancha, dice que quiere que esto vaya a los tribunales y Ayuso va a ir al Tribunal Constitucional, con lo cual nosotros tenemos que hacer lo mismo y es hacer la brasa para nuestras sardinas, que no es otra que defender los intereses de los canarios. Y ahí es verdad que el partido, de igual manera que yo entiendo a las comunidades autónomas, me entiende a mí. El Estado nos está dejando solas a todas las comunidades, no solo a Canarias y nos enfrenta.

-Entiende entonces que, aunque le gusta el decreto porque da solución al problema de los menores, no le gusta ni la forma en la que se ha aprobado, por el acuerdo con Junts, ni los criterios.

Duración del decreto «Dentro de un año el decreto ya no vale. Tendremos que volver a la negociación o de nuevo, al abandono»

- Aquí hay determinadas cuestiones. Primero, el decreto como tal viene a aliviar la situación de Canarias en este momento y el problema migratorio y humanitario que afrontan las islas y lamento decir problema cuando me refiero a la inmigración. En segundo lugar, no es la mejor de las opciones. Ya ha dicho el presidente del Gobierno de Canarias, Fernando Clavijo, que es un parche. Es un parche que va a durar un año, que dentro de un año veremos si tenemos que volver a levantar la mano, a gritar, a exigir y a pedir que se nos vuelva a atender porque mientras no se cierren las fronteras esto seguirá igual. Además, genera incertidumbre a las comunidades autónomas porque las comunidades se preguntan si las van a ayudar o les van a hacer como le han hecho a Canarias. El archipiélago ha invertido 200 millones de euros en el año 2024 para atender a estos chicos y en el 2024 llegaron cero euros. Es verdad que llegaron 50 millones el 4 de enero de 2025 pero no es suficiente. En definitiva el decreto es un parche pero en el momento en el que estamos, de agobio y desesperación, tenemos que aceptarlo.

- Si el decreto no es la mejor opción, ¿cuál es?

- Yo creo que la mejor opción, sin duda, y viene refrendado un poco por la sentencia de esta semana del Tribunal Constitucional con los menores solicitantes de asilo, es que la tutela de los menores no acompañados recaiga en el Estado. Si la tutela recae en el Estado, como no tiene territorio tiene que llevarlos a otros en donde sí tiene propiedades e infraestructuras. El cuidado, la atención, llevarlos al cole, al médico, vestirlos, darles de comer... recaerían en el Estado. Es aquí precisamente donde se genera la duda de las comunidades autónomas. Si se fijan en Canarias y ven como nosotros hemos tenido que atender incluso a los que tienen derecho a asilo, imagínense lo que le van a hacer al resto de comunidades. Gobierne quien gobierne. Resaltó las palabras del presidente de Castilla-La Mancha, que es del Partido Socialista.

-Pero en ese supuesto estaríamos igual porque el Estado derivaría a los territorios en función de sus pactos políticos y sus intereses...

- El reparto ahí sería más equilibrado y justo porque el Estado en todas las comunidades autónomas, las 17, tiene propiedades e infraestructuras, y si no las tiene pues que haga como ha hecho Canarias, que las habilite. Y ahí le da la posibilidad de ese reparto, que no me gusta definirlo así. Prefiero hablar de derivación hacia otras comunidades autónomas. Y aquí no habría duda para nadie porque el Estado sería quien sufragase toda esta situación y sería quien cuidase, tutelase, ejerciese de padre y de madre de estos niños y de estas niñas como ellos se merecen y, como necesitamos todas las comunidades autónomas que se haga. Además daría más seguridad porque aquí lo que hay es incertidumbre.

- En cualquier caso, imagino que esa doble posición del PP a nivel nacional -de rechazo al decreto- y del partido aquí en las islas -de apoyo al texto- está pactada y forma parte de una estrategia política. Sería torpe para la formación dejar pensar a los canarios que el PP y Feijóo abandonan a Canarias.

- Feijóo está en una situación de comprensión, que yo creo que viene marcada por haber sido presidente autonómico y saber lo que pasa en las comunidades autónomas. Si nosotros tuviésemos a un Estado, a un Gobierno central que velase por los intereses de las comunidades autónomas, hoy las comunidades autónomas tendrían una opinión unánime. Lo que sucede es que las ha enfrentado. Ha enfrentado a los partidos políticos, ha enfrentado a la sociedad, ha enfrentado a las comunidades autónomas, y cada una vela por sus intereses. Yo respeto ese interés de cada comunidad, que es lo mismo que ha hecho Feijóo, porque creemos en ellas. Él es consciente de que cada una, por desgracia, tiene que intentar resolver los problemas de su territorio.

-Por tanto, Feijóo comparte su posicionamiento, no?

- ¿Qué me dice cuando hablo con él? Pues que el decreto no es la solución. Yo lo comparto con él. Esta no es la solución. La solución empieza por cerrar fronteras. La solución pasa por negociar con los países de tránsito y de origen. La solución pasa por exigir o solicitar a la Unión Europea el despliegue del Frontex. Pasa porque se atiendan a los niños malienses principalmente, es decir, aquellos que tienen derecho a asilo internacional. Lo ha dicho el Supremo ahora pero llevamos más de un año pidiéndolo. Y cuando se lleve a cabo todo esto, entonces, que se genere la tutela por parte del Estado. Porque dentro de un año, desgraciadamente, si el ritmo de llegada es el que estamos teniendo en este momento, nos encontraremos con que el decreto que se ha aprobado ya no vale, porque es temporal.

-Cierto, el decreto es por un año pero prorrogable.

- Sí, es prorrogable pero habría que volver a aprobarlo. Ese es el problema, tendríamos que volver a las negociaciones porque esa es la condición que ha puesto Junts. Dentro de un año si Pedro Sánchez sigue gobernando España, por desgracia, pues Junts utilizará otra vez el trueque y apoyará si consiguen a cambio algo. Y si no consiguen nada a cambio, pues Canarias se volverá a ver sola.

-Habla de cerrar las frontera como única solución a la migración pero en Canarias es difícil. ¿Está planteando que sea la Armada la que contenga a los cayucos en alta mar?

- Las fronteras hay que cerrarlas desde los países de origen. Y para eso hay que negociar con los países de origen.

Intención de voto del PP «Estuvimos 14 años en la oposición, que son muchos años. Desde que estamos en el Gobierno hemos crecido»

-Sí, ya se está llegando a acuerdos económicos de miles de millones sin grandes resultados.

- Pues no se les da. Eso se lo dije yo con quien me reuní en la Unión Europea en Bruselas hace poco. Lo que yo no concibo es que Europa esté invirtiendo en países de origen o de tránsito y que estos países de origen o de tránsito por un lado, no actúen y por otro lado, no permitan la presencia del Frontex. Me han dicho que para ello, el país miembro, en este caso España, debe permitir esa negociación con los países de tránsito de origen, algo que el Estado español no está permitiendo. Por aquí es por donde hay que empezar. Y si no consiguiésemos hablar con los países de origen no se invierte. Por otro lado, nosotros necesitamos mano de obra. Entonces ¿por qué no lo regulamos? ¿Por qué no lo hacemos de manera ordenada?

-El Gobierno de Canarias ha dicho que se personará contra los recursos y eso le incluye a usted, que de nuevo entra en conflicto con las regiones del PP.

- Yo no me siento atacado por las comunidades autónomas ni siquiera por Castilla-La Mancha. Yo creo que ellos lo que están haciendo es cumplir con lo lo que sus ciudadanos les han dictado: defiéndame usted ante cualquier situación. Pero es que los canarios nos han dicho a nosotros lo mismo: defiéndame usted ante cualquier situación. No vamos contra ninguna comunidad autónoma. Nosotros entendemos su posicionamiento desgraciadamente marcado por ese enfrentamiento que ha planificado el Gobierno central y Pedro Sánchez. Y yo me imagino que ellos nos comprenden a nosotros.

- El 10 de abril se convalidará el decreto en el Congreso. ¿Usted irá como Gobierno de Canarias, como un líder regional del PP o directamente no acudirá?

- Yo no soy portavoz, soy vicepresidente, con lo que estará la representante del Partido Popular que es Luz Reverón. Pero lógicamente ahí estaremos como canarios.

- ¿Cree de verdad que los chicos serán derivados finalmente?

- No me fío mucho del Gobierno, porque siempre tienen una triquiñuela final para poder evitar que se cumplan los objetivos pero creo que en el momento en el que nos encontramos sí se va a cumplir. Y se va a hacer por dos motivos. Primero, porque la justicia ha sido justa (en referencia al fallo del TS) Y en segundo lugar, porque, más allá de creer que sea necesario la derivación de menores a otras comunidades autónomas, esto les da juego para la bronca. El hecho de llevar niños hacia comunidades autónomas gobernadas por el Partido Popular, a Pedro Sánchez le motiva porque en la bronca, en el enfrentamiento y en la división, él se encuentra cómodo.

Control de las fronteras «El problema migratorio se soluciona cerrando las fronteras en los países de origen. Ahí hay que trabajar»

- ¿El rechazo de las comunidades ¿tiene que ver con que la sociedad española es cada vez más racista?

-Creo que la sociedad cada vez tiene más enfado pero no por el color de las personas ni por que vengan de donde vengan. Creo que es por el desorden. ¿Por qué las comunidades autónomas se niegan? Por dos motivos. Primero porque parece que esto no tiene límite. Y necesitamos que haya límite. Que de una vez por todas no sigan llegando personas por pateras, principalmente. Pero tampoco por los aeropuertos. Debe haber política migratoria de cierre de fronteras y llegada de inmigrantes regularmente. Esa es la primera causa. Y la segunda es porque hay una inseguridad por parte del Estado. Es decir, un abandono. Yo creo que esos son los dos motivos. Primero, desconfianza del Estado y segundo, una llegada ilimitada.

-Antes apuntaba la posibilidad de que Pedro Sánchez siga siendo presidente dentro de un año, ¿cree que acabara la legislatura?

- Nunca he comprendido a las personas en general, ya no solo a los políticos, que mienten tan descaradamente. Pedro Sánchez acusaba al Gobierno de Mariano Rajoy y le invitaba a convocar elecciones por no haber presupuesto en un año. Él lleva ya dos años sin presupuesto condenando a la ciudadanía y a las comunidades autónomas. La falta de presupuesto supone que no habrá financiación en Canarias para infraestructuras educativas ni hidráulicas. Esto lleva consigo desgobierno, enfrentamiento y lucha constante desde las comunidades autónomas para poder obtener recursos. Además nos obliga a las comunidades a diseñar nuestros presupuestos con los ojos vendados. Aprobar un presupuesto como el nuestro sin conocer el presupuesto estatal es casi jugar a la lotería.

Racismo «No creo que la sociedad sea cada vez más racista pero sí esta enfadada por el desorden con la migración»

-El que el PP forme parte del Gobierno de Canarias implica peor trato del Estado?

- Con respecto a las infraestructuras educativas, sí. Y además lo digo con absoluto convencimiento. Creo que el hecho de que el PP gestione el área de educación en Canarias es un handicap para que haya recursos económicos en ese sentido. Esta es una medida más del Gobierno de España para intentar enfrentar al Gobierno de Canarias. Ya lo han visto, han intentado por todos los medios que se rompa este pacto pero no pasa porque es un pacto que se entiende y que lucha por esta tierra y que ha hecho cosas importantes, como del decreto de vivienda, la bonificación del combustible a las islas no capitalinas y ahora la ley de vivienda vacacional. Me siento súper orgulloso de eso, de poder dar estabilidad al Gobierno para que se cumplan los objetivos y avancemos.

-El portavoz de CC, José Miguel Barragán, dejaba caer hace unos días que quizás era necesario algún cambio en el Gobierno.

- No sé si en fue en el calor del propio debate o porque hay alguna cuestión que yo desconozco pero no hace referencia al pacto, se lo aseguro. El presidente sabe que mi opinión es que este Gobierno no puede estar conformado por áreas de un partido y por áreas de otro partido. Yo me niego a no asumir la responsabilidad de los fallos que se puedan cometer en cualquier consejería.

- Cambiando de tercio, la entrada del PP al Gobierno les está beneficiando para crecer como fuerza política en las islas. ¿Manejan algún estudio o encuesta con resultados?

- Casi 14 años en la oposición son muchos años. Sucedieron muchas cosas y nosotros no estábamos. Ahora en el Gobierno estamos demostrando a la ciudadanía de lo que somos capaces y nuestra forma de gestionar. La oportunidad de gobernar, lógicamente, cambia la percepción por parte de la ciudadanía hacia el Partido Popular. No hemos hecho sondeos pero es cierto que hace tan solo un mes aproximadamente me llegaba una encuesta que reflejaba que el PP crecía en Canarias y esto es satisfactorio.

- ¿Cuáles son sus principales logros en estos dos años en la Consejería que lleva?

-En Economía hay dos asuntos a destacar: la Ley de Mercado Abierto, que pretende reducir la burocracia, y en segundo lugar, el desarrollo de las políticas de los autónomos que queremos llevar como eje principal. Los autónomos son claves. Vamos a estar con ellos al principio, en medio de su actividad y cuando fracasan para que puedan volver a emprender. Sodecan es una empresa pública que vamos a reforzar en este sentido, sobre todo con la segunda oportunidad. El autónomo está en el centro de la política económica de este gobierno.

- El PP está muy centrado en el problema de la okupación de viviendas pero en realidad las cifras son bajas.

- Las que conocemos, porque solo tenemos las que se denuncian y son casi 700 en un año. Es un problema. Yo he sido alcalde y creo que el principal problema de enfermedad, división de la familia y frustración de las personas son los bienes inmuebles. Cuando alguien ve invadida su propiedad lo siente mucho más que una pérdida económica. Es algo en lo que tenemos que estar. Debe cambiarse la ley estatal porque al okupa se le desaloja no se lo protege y hay que ayudar a las víctimas de la okupación ilegal.