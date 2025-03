La UE respeta el fallo del TS y dice que los derechos humanos son «clave» en su política migratoria

L.R.G. Las Palmas de Gran Canaria. Viernes, 28 de marzo 2025, 01:00 Comenta Compartir

La Unión Europea «respeta» la decisión del Tribunal Supremo sobre que es el Estado y no la Comunidad Canaria la administración que debe hacerse cargo del millar de menores migrantes que ha solicitado asilo político. Sin embargo, el director en funciones de la Comisión Europea en España, Lucas González Ojeda, ha evitado entrar a valorar esta resolución judicial, reiterando que su enfoque está centrado en otros aspectos fundamentales relacionados con la inmigración.

González Ojeda, que mantuvo este jueves un encuentro con medios de comunicación, subrayó que, desde el principio, «se ha articulado a nivel europeo una gestión basada en dos pilares esenciales: la responsabilidad en la atención de los solicitantes y el respeto irrestricto a los derechos humanos», Y enfatizó la importancia de la «solidaridad», un principio que se ha trabajado a nivel comunitario y que constituye «uno de los elementos claves» del Pacto de Migración y Asilo aprobado el año pasado y que entrará en vigor en 2026.

EN CONTEXTO 51,5 millones de euros recibió España para afrontar la crisis migratoria en Canarias en el año 2024.

Fondos Además se recibieron ayudas de la línea de Asilo, Migración e Integración por 568 millones.

Otras Y por el Instrumento de Gestión de Fronteras y VIsados 367 millones.

Feder Además, las islas contarán con ayudas para fomentar el desarrollo de fuentes de energía renovable.

Pese al marco europeo, insistió González Ojeda, no comentarán ni valorarán las decisiones judiciales internas de los países, respetando la independencia de cada Estado miembro en sus competencias.

Centros en países terceros

En cuanto al nuevo Pacto, se destacó que en estos primeros 100 días del segundo mandato de la Comisión Europea presidida por Ursula von der Leyen «el pacto en sí no ha sido objeto de discusión porque se aprobó en el año 2024, pero es verdad que hay uno de los de los aspectos relativos a la migración, que es la política de retorno, que sí hemos presentado una iniciativa recientemente y que es un elemento importante respecto de los centros que se puedan establecer en países terceros».

En ese sentido, continuó González Ojeda, «nosotros siempre hemos dicho lo mismo, es una opción, no tiene por qué ser así. Y desde luego lo que es evidente, y eso no tiene discusiones, es que cualquier cosa que se haga respecto de la gestión de la migración tiene como principio fundamental el respeto de los derechos humanos. Y no se va a hacer nada que no respete escrupulosamente los derechos humanos».

«A partir de ahí», explicó el director en funciones de la Comisión Europea en España, «la implantación del Pacto de Inmigración y Asilo es fundamental. Todos los pilares que tienen, que son muchos, tienen que estar puestos en marcha a partir del año 2026. Por tanto, estamos en el periodo en el que los Estados miembros tienen que ponerse a trabajar para que pueda entrar en funcionamiento y sea eficaz».

González Ojeda recordó que la UE ha prestado apoyo financiero a los países para afrontar el fenómeno de la inmigración y debido a la presión en Canarias España recibió en pasado año 51,5 millones de euros, además de los fondos que e corresponden a través de los planes nacionales plurianuales 2021-2027 del Fondo Asilo, Migración e Integración, un total de 568 millones, y del Instrumento de Gestión de Fronteras y Visados, otros 367 millones.

Ahora, además, dijo, la Unión Europea está en un período de reflexión sobre una propuesta para un nuevo marco financiero plurianual que deberá estar lista en verano de 2025. Y llamó a que se involucren en dicho proceso «en primer lugar a los Estados miembros y en segundo lugar al Parlamento Europeo. Pero es muy importante decir que se han abierto consultas públicas a las que yo invito a participar a todo el mundo sobre cómo tiene que ser la financiación en el futuro y es importante que todo el mundo sepa que esas consultas públicas están abiertas para que la gente, las empresas, las partes interesadas, las administraciones, puedan opinar sobre lo que ellos creen que debe ser y cómo se debe estructurar la financiación en el futuro».