El PSOE no revisará su decisión y niega una actitud machista

B. Hernández Las Palmas de gran Canaria

El Partido Socialista de Gran Canaria no dará marcha atrás en su decisión de nombrar portavoz en el Cabildo de Gran Canaria a Miguel Ángel Pérez -número tres en la lista electoral a esta institución-, frente a Isabel Mena, que ocupó el número dos en la candidatura. Así lo aseguró ayer la secretaria de Igualdad de la ejecutiva insular, Maribel Santana, que calificó de «aberración» que se haya querido mezclar una decisión estrictamente política con una cuestión de género debido a que Mena está embarazada.

La dirección del PSOE en Gran Canaria aprobó esta semana la designación de Pérez -secretario local del partido en Las Palmas de Gran Canaria- como portavoz en sustitución de Luis Ibarra, que pasará a ocupar la Presidencia de la Autoridad Portuaria de Las Palmas. La propuesta, según indicó la ejecutiva en un comunicado, la realizó el propio Ibarra aunque, según otras fuentes del partido, esta fue una de las condiciones del secretario insular y consejero de Obras Públicas, Sebastián Franquis, para su nombramiento al frente del Puerto.

Maribel Santana mantuvo ayer que la designación del nuevo portavoz en el Cabildo no será revisada porque «se hizo de la forma correcta según establecen los estatutos del partido» y agrega que «en ningún momento se discutió o descartó la posibilidad de que fuera Isabel Mena debido a embarazo. No se planteó su nombre porque el portavoz propuso a su sustituto atendiendo a los criterios que requiere este cargo».

desencuentros. Recordó que la ejecutiva votó y el resultado fue a favor de Miguel Ángel Pérez «sin ningún voto en contra», aunque reconoce que se está utilizando «la cuestión de género para otras cosas que no tienen nada que ver». Aunque Santana no lo mencionó, la relación política entre el secretario insular, Sebastián Franquis, e Isabel Mena, no es buena desde que ambos coincidieron en el Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria.

Insiste la secretaria de Igualdad en que, en el Partido Socialista está fuera de toda duda su apuesta por la igualdad «y es lamentable que se está utilizando la paridad para otras cosas». «Con este tema no se juega», apostilló.