El descuento del 75% no saldrá hasta el 14 de julio, pero llegará en julio

El Consejo de Ministros no aprobará este viernes la aplicación del descuento del 75% a los residentes canarios en los vuelos a la península. El ministro de Fomento, José Luis Ábalos, se limitó este martes a exponer a los presidentes de Canarias y Baleares que los trámites no pueden agilizarse porque aún no están en vigor los presupuestos generales del Estado, para lo que sólo falt el trámtie de publicación en el Boletín Oficial del Estado, previsto para este jueves. Ábalos marca los plazos de la entrada en vigor de este descumento, como muy pronto para el sábado 14 de julio, o como muy tarde, el 29 de julio.