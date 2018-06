Los residentes siguen «a la espera» para comprar billetes

José Miguel Pérez Las Palmas de Gran Canaria Los residentes en Canarias se han quedado «descolocados» ante el retraso en la entrada en vigor del aumento del 50% al 75% del descuento de los billetes para viajar a la Península. La expresión la utilizó ayer el presidente de la Federación Española de Agencias de Viaje (Feav), el grancanario Rafael Gallego, para definir la incertidumbre que ha generado entre la ciudadanía el anuncio de que la tramitación del real decreto que contempla el incremento de la bonificación puede demorar su aplicación varios meses.

Al menos de momento, concreta, las agencias no han percibido una reactivación de la compra de billetes en las islas para viajar los próximos meses a otros puntos de España. «La gente no ha reaccionado todavía. No se han producido avalanchas para adquirir billetes, ni mucho menos. Intuimos que los ciudadanos están a la espera de lo que suceda el próximo martes», interpreta Gallego.

El representante de las agencias de viaje se refiere a la reunión que mantendrán la próxima semana el ministro de Fomento, José Luis Ábalos, con el presidente del Gobierno de Canarias, Fernando Clavijo, y la de Baleares, Francina Armengol, en la que tratarán de acordar medidas para aplicar el descuento de forma inmediata.

«Pese a las noticias contradictorias que van apareciendo, hay menos reservas para volar en agosto a la península que a estas alturas del pasado año», explica Gallego.

«Hay muchas personas que nos consultan qué hacer, si esperar o comprar ya los billetes. Evidentemente, si vas a viajar de aquí a dos semanas, no se puede esperar. Pero es imposible saber lo que va a pasar». Gallego considera en cualquier caso que «no es el momento para buscar culpables a este retraso, sino para que todos los políticos se pongan a trabajar par a buscar una solución lo antes posible, porque independientemente del problema que haya surgido con la enmienda de la propuesta, que impide que entre en vigor inmediatamente, todo depende de la voluntad política para encontrar otras vías legales».

El portavoz de las agencias lanza además un mensaje de tranquilidad para quienes tienen pendiente la compra de billetes: «No hemos percibido un aumento de los precios de los vuelos entre Canarias y la península en estos últimos días. Pero hay que recordar que los pasajes se van encareciendo a medida que la compra se acerca a la fecha del viaje».

«Cuando los cupos de las tarifas más baratas se van acabando, las aerolíneas pasan a las siguientes, pero así ha sido así siempre», recalca.

También confía Rafael Gallego en el compromiso de compañías aéreas como Iberia Express o Norwegian, que aseguran que no repercutirán en los billetes, al menos a corto plazo, el alza del precio del combustible.