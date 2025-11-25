El Consejo de Ministros aprueba el decreto de ayudas a La Palma Se trata de uno de los acuerdos recogidos en la llamada agenda canaria que quedaba pendiente | Clavijo lo ve como un «inicio prometedor» para que salga adelante el decreto canario

CANARIAS7/Efe Las Palmas de Gran Canaria Martes, 25 de noviembre 2025, 12:36 | Actualizado 12:59h. Comenta Compartir

El Consejo de Ministros ha aprobado este martes el decreto ley con medidas de apoyo a La Palma, que incluye la bonificación del 60% del IRPF para los palmernos (será devuelta en 2026) y una inyección de 100 millones de euros del superávit de 2025 para los daños en las fincas agrarias y las compensaciones para la construcción de infraestructuras sobre fincas dañas o expropiada.

Además, se prorroga la suspensión de pagos para trabajadores del sector primario afectados por ese mismo desastre natural y se extiende el periodo de validez de proyectos de transición ecológica.

A su vez, desde el Ministerio de Transición Ecológica se han ampliado los plazos para justificar las subvenciones que se habían ortorgado (12 millones al Gobierno de Canarias y 3,3 millones al Cabildo de La Palma). Todo ello, debido a que había dificultades a la hora de justificarlas. Así, el periodo, que finalizaba este año, se amplia hasta finales del primer trimestre de 2026, según detalló el ministro de Política Territorial y Memoria Democrática, Ángel Víctor Torres, en la rueda de prensa celebrada tras el Consejo de Ministros. «Con esto cumplimos con todo con lo que nos había comprometido con Canarias», remarcó Torres.

El presidente de Canarias, Fernando Clavijo, valoró en el pleno del Parlamento de Canarias de manera positiva esta medida, ya que es uno de los asuntos que quedaban pendientes recogidos en la conocida agenda canaria -acuerdo a través del cual Coalición Canaria dio su respaldo a la investidura de Pedro Sánchez-. Esta cuestión también se contempla en el llamado decreto canario, que aglutina las cuentas a resolver entre las islas y el Estado.

En este sentido, Clavijo vio como un «inicio prometedor» la aprobación vía decreto de las ayudas para la isla bonita, ya que «se ha dado un avance», si bien, «este no es el decreto canario» en el que está trabajando el Ejecutivo canario.

El presidente recalcó que en la negociación con la ministra de Hacienda, María Jesús Montero, se reconocía la urgencia de que antes de que acabase el año se aprobase y se convalidase, previsiblemente el 10 de diciembre, este decreto que contiene «exclusivamente asuntos canarios» para que no haya «ningún problema» en la votación.

Fernando Clavijo ha hablado de «un día importante, una victoria de la política útil y del modo canario de hacer las cosas», pues la aprobación de estas medidas para La Palma supone «un principio prometedor» para «seguir en la batalla» de la negociación del decreto canario y «un buen indicador» de poder conseguirlo «en los próximos meses».

Se aprueban en forma de decreto ley para que tengan efectividad inmediata y tenían que llevarse al Consejo de Ministros ahora para que estén en plazo para someterlos al refrendo del Congreso de los Diputados antes del 31 de diciembre, ya que, de lo contrario, la deducción fiscal para el ejercicio en curso no sería aplicable.