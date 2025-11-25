Canarias7 - Noticias de última hora en Canarias

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Directo Parlamento de Canarias, en directo: la Cámara debate sobre el 'Decreto Canarias', Radiotelevisión Canaria, el REF y el reto demográfico
Imagen de archivo de viviendas enterradas por las cenizas expulsadas por el volcán Tajogaite, en La Palma. Efe

El Consejo de Ministros aprueba el decreto de ayudas a La Palma

Se trata de uno de los acuerdos recogidos en la llamada agenda canaria que quedaba pendiente | Clavijo lo ve como un «inicio prometedor» para que salga adelante el decreto canario

CANARIAS7/Efe

CANARIAS7/Efe

Las Palmas de Gran Canaria

Martes, 25 de noviembre 2025, 12:36

Comenta

El Consejo de Ministros ha aprobado este martes el decreto ley con medidas de apoyo a La Palma, que incluye la bonificación del 60% del IRPF para los palmernos (será devuelta en 2026) y una inyección de 100 millones de euros del superávit de 2025 para los daños en las fincas agrarias y las compensaciones para la construcción de infraestructuras sobre fincas dañas o expropiada.

Además, se prorroga la suspensión de pagos para trabajadores del sector primario afectados por ese mismo desastre natural y se extiende el periodo de validez de proyectos de transición ecológica.

A su vez, desde el Ministerio de Transición Ecológica se han ampliado los plazos para justificar las subvenciones que se habían ortorgado (12 millones al Gobierno de Canarias y 3,3 millones al Cabildo de La Palma). Todo ello, debido a que había dificultades a la hora de justificarlas. Así, el periodo, que finalizaba este año, se amplia hasta finales del primer trimestre de 2026, según detalló el ministro de Política Territorial y Memoria Democrática, Ángel Víctor Torres, en la rueda de prensa celebrada tras el Consejo de Ministros. «Con esto cumplimos con todo con lo que nos había comprometido con Canarias», remarcó Torres.

El presidente de Canarias, Fernando Clavijo, valoró en el pleno del Parlamento de Canarias de manera positiva esta medida, ya que es uno de los asuntos que quedaban pendientes recogidos en la conocida agenda canaria -acuerdo a través del cual Coalición Canaria dio su respaldo a la investidura de Pedro Sánchez-. Esta cuestión también se contempla en el llamado decreto canario, que aglutina las cuentas a resolver entre las islas y el Estado.

En este sentido, Clavijo vio como un «inicio prometedor» la aprobación vía decreto de las ayudas para la isla bonita, ya que «se ha dado un avance», si bien, «este no es el decreto canario» en el que está trabajando el Ejecutivo canario.

El presidente recalcó que en la negociación con la ministra de Hacienda, María Jesús Montero, se reconocía la urgencia de que antes de que acabase el año se aprobase y se convalidase, previsiblemente el 10 de diciembre, este decreto que contiene «exclusivamente asuntos canarios» para que no haya «ningún problema» en la votación.

Fernando Clavijo ha hablado de «un día importante, una victoria de la política útil y del modo canario de hacer las cosas», pues la aprobación de estas medidas para La Palma supone «un principio prometedor» para «seguir en la batalla» de la negociación del decreto canario y «un buen indicador» de poder conseguirlo «en los próximos meses».

Se aprueban en forma de decreto ley para que tengan efectividad inmediata y tenían que llevarse al Consejo de Ministros ahora para que estén en plazo para someterlos al refrendo del Congreso de los Diputados antes del 31 de diciembre, ya que, de lo contrario, la deducción fiscal para el ejercicio en curso no sería aplicable.

Noticias relacionadas

La patronal respalda las bonificaciones del decreto canario y CC OO rechaza ligar salario y productividad

La patronal respalda las bonificaciones del decreto canario y CC OO rechaza ligar salario y productividad

El decreto canario busca garantizar 3.165 millones: «Son compromisos ya anclados con el Estado»

El decreto canario busca garantizar 3.165 millones: «Son compromisos ya anclados con el Estado»

El contenido del decreto canario causa sorpresa en la oposición: «Es la carta a los Reyes Magos»

El contenido del decreto canario causa sorpresa en la oposición: «Es la carta a los Reyes Magos»

Clavijo aprovecha el decreto canario para exigir Costas y la dirección de entes como RTVE y la ZEC

Clavijo aprovecha el decreto canario para exigir Costas y la dirección de entes como RTVE y la ZEC

El Gobierno remite a Madrid el decreto canario y Clavijo buscará un «frente común» en las islas

El Gobierno remite a Madrid el decreto canario y Clavijo buscará un «frente común» en las islas

Publicidad

Top 50
  1. 1 La calima se aleja de Canarias y la Aemet advierte del giro que llega en las próximas horas
  2. 2 Una mujer resulta herida en una agresión entre vecinas en La Aldea de San Nicolás
  3. 3 Muere Zenón Sánchez, el jefe de la Policía Local conocido como el cuarto rey mago
  4. 4 Canarias cambia su himno y escudo para añadir a La Graciosa
  5. 5 Tejeda, entre los cinco pueblos finalistas para ser el iluminado por Ferrero Rocher
  6. 6 El fondo de inversiones rechaza el alquiler social a la familia numerosa de Ingenio pendiente de desahucio
  7. 7 El homicida confiesa: «No fui a matarlo, estaba muy nervioso, solo quería herirlo»
  8. 8 La Aemet anuncia una tregua y advierte de lo que está por venir en Canarias
  9. 9 La Policía Local de San Bartolomé de Tirajana desmonta la versión sobre la retirada de una tarjeta de estacionamiento de discapacidad
  10. 10 Un motorista resulta herido tras chocar contra un turismo en Las Palmas de Gran Canaria

Publicidad

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para registrados.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

canarias7 El Consejo de Ministros aprueba el decreto de ayudas a La Palma

El Consejo de Ministros aprueba el decreto de ayudas a La Palma