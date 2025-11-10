Consejo de Gobierno, en directo: Alfonso Cabello informa sobre la ampliación de los gastos de los Presupuestos El viceconsejero de Presidencia del Gobierno de Canarias, Alfonso Cabello, informa este lunes sobre los acuerdos alcanzados en el Consejo de Gobierno

CANARIAS7 Las Palmas de Gran Canaria Lunes, 10 de noviembre 2025, 12:24

El viceconsejero de Presidencia del Gobierno de Canarias, Alfonso Cabello, informa desde Gran Canaria sobre la propuesta de acuerdo para la ampliación de crédito en el estado de gastos de los Presupuestos Generales de la Comunidad Autónoma para 2025, con el objetivo de incrementar el crédito de diversas aplicaciones presupuestarias.

Además, detallará todos los acuerdos alcanzados por el Gobierno de Canarias en el Consejo celebrado esta mañana.

