El decreto canario busca garantizar 3.165 millones: «Son compromisos ya anclados con el Estado» El Gobierno confía en que la oposición apoye el texto porque cuando Canarias «va unida se obtienen muchas cosas»

Reunión del presidente de Canarias, Fernando Clavijo, con los portavoces de los grupos del Parlamento regional este miércoles.

L.R.G. Las Palmas de Gran Canaria Viernes, 14 de noviembre 2025, 01:00

El borrador del decreto canario que presentó este miércoles el presidente del Gobierno, Fernando Clavijo, a los portavoces de los grupos parlamentarios de la Cámara regional supone para el Estado un desembolso de 3.165 millones de euros. En esta cantidad está contabilizada la transferencia por el convenio de carreteras -204 millones de euros anuales entre 2026 y 2030-, pero faltaría sumar lo que implican las rebajas fiscales del 60% del IRPF para La Palma, La Gomera y El Hierro, las reducciones de las cuotas a la Seguridad Social en las islas verdes, el coste del 50% de la redacción de proyectos y ejecución de infraestructuras de transporte público en Lanzarote y Fuerteventura o el coste de 1.400 agentes de la Policía Canaria. «Todo son compromisos ya anclados con el Estado», asegura el portavoz del Gobierno canario, Alfonso Cabello.

Tanto el PSOE como Nueva Canarias (NC) mostraron este miércoles su sorpresa por el texto. El portavoz de los nacionalistas, Luis Campos, tildó el decreto de «carta a los Reyes Magos».

EN CONTEXTO Borrador El Gobierno canario ha elaborado el texto del decreto canario. Recogerá las aportaciones de los grupos durante 15 días.

Negociación Después debe consensuar el texto con el Gobierno de España, que lo debe aprobar en el Consejo de Ministros. El Congreso debe validar la norma.

Sin cuantificar En el borrador hay numerosos asuntos sin cuantificar económicamente. Entre ellos los 1.400 agentes de la Policía Canaria que pide que pague el Estado.

Para Cabello, en cambio, es una norma que «compendia» los «asuntos pendientes para Canarias identificados en tres textos: el Estatuto de Autonomía, los presupuestos de 2023 prorrogados y la agenda canaria», explicó. «Para nosotros son irrenunciables a todas luces. Es una declaración de intenciones y un borrador de trabajo», añadió.

En este sentido, Cabello confía en que en los próximos 14 o 15 días los grupos hagan aportaciones y finalmente apoyen el texto antes de iniciar la negociación con el Gobierno de España. «Lo que no tiene sentido es estar en un contexto de relaciones con el Estado en el que no se puede avanzar en los asuntos de fondo y que nos limitemos a hablar del asunto de actualidad que le interesa», lamenta Cabello. E insiste en que espera que la oposición apoye el texto «porque cuando Canarias va unida se obtienen muchas cosas».

Temas incluidos

El decreto canario incluye la aportación de 100 millones anuales a la reconstrucción de La Palma durante tres años, 432 millones del fondo de compensación, 120 millones para dependencia, 20 para generadores, 40 para obras en costas, otros 40 para obras hidráulicas y la misma cantidad para obras turísticas. También 210 millones para la construcción de vivienda, además de la cesión de suelo estatal, 28 millones para enseñanza de 0 a 3 años en 2026 y la misma cantidad en 2027, y 80 millones en dos años para la Formación Profesional, entre otros asuntos.

«Es mucho dinero, sí. Pero hay que contextualizarlo. En el conjunto del Estado no lo es. Se está hablando de 4.500 millones para Cataluña», afirma Cabello.

El portavoz detalla que el borrador de decreto -la norma la debe aprobar el Consejo de Ministros y debe ser convalidada después por el Congreso de los Diputados- tiene una parte de «temas de muchísima urgencia» para las islas, entre ellos la reconstrucción de La Palma, y otras que son menos urgentes pero igual de importantes.

«Sorpresa es que sorprenda»

«Es un borrador de trabajo, un documento de máximos que traslada compromisos preexistentes. Nadie se debería sorprender. Me sorprende que se sorprendan, porque eso lo tenemos firmado por el PP y por el PSOE», aclara Cabello.

Y, efectivamente, la mayor parte de los asuntos están incluidos en la agenda canaria, aunque algunos de los temas formaban parte de los «compromisos para el conjunto del Estado», como la disponibilidad del suelo público para vivienda, la mejora del Ingreso Mínimo Vital o las bonificaciones a las cotizaciones de la Seguridad Social o la designación de determinados entes estatales como la ZEC o RTVE, que ahora se incluyen en el decreto canario solo para las islas.

Violencia machista

En este apartado también se incluía fortalecer la provisión de servicios de salud mental, el refuerzo del Pacto de Estado contra la Violencia de Género con nuevos compromisos y medidas, cumplir la legislación que garantiza los derechos de las personas LGTBI en las políticas públicas o lograr un pacto social por la Educación, temas que no aparecen en el decreto canario.

Es novedosa la inclusión del registro especial de buques de Canarias o la asunción del incremento del 2% de las retribuciones del personal del sector público.

La intención es que el texto se apruebe antes de final de año para que pueda aplicarse el 60% de descuento en el IRPF en La Palma con efecto retroactivo.