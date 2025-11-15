La patronal respalda las bonificaciones del decreto canario y CC OO rechaza ligar salario y productividad El borrador de la norma incluye reducir el 50% de las cuotas en 2026 y 2027 si se aumentan, ligadas al rendimiento, las retribuciones por encima del convenio

La patronal celebra que en el borrador del decreto canario el Gobierno regional haya incluido la bonificación del 50% de las contingencias comunes siempre que se aumenten las retribuciones por encima del convenio sectorial y se ligue esta mejora del sueldo a medidas de productividad, algo que rechazan desde Comisiones Obreras Canarias.

«No va a haber subidas de salarios si no hay mejoras de productividad», asegura el vicepresidente y secretario general de la Confederación Canaria de Empresarios, José Cristóbal García. «Los salarios tienen que estar vinculados a la productividad y Canarias está a la cola de la productividad española. Así que cualquier mejora de la productividad es muy positiva y es la única forma de que los salarios mejoren; si no, la mejora es artificial», afirmó.

Y si se mejora la productividad, «mejor si hay una bonificación al puesto de trabajo, que es una medida para generar empleo», añadió.

Luis Padrón, presidente del Consejo General de Cámaras Canarias, también está de acuerdo con la bonificación. «Es muy positiva», señala, aunque se muestra más cauto. «Todo lo que sale del marco de una negociación entre el sector empresarial y los trabajadores es positivo siempre y cuando no sea una imposición, sino fruto de una negociación», dijo.

Al mismo tiempo, se congratuló por la fortaleza de las empresas que pueden aumentar el sueldo por encima del convenio. «Es muy positivo que haya empresas que tengan la capacidad de aumentar los salarios por encima de los convenios y, siempre y cuando las empresas tengan esa capacidad, es positivo que se les bonifique por hacer ese esfuerzo», argumentó.

Para Comisiones Obreras (CC OO) Canarias, en cambio, la medida incorporada en el decreto canario es un error.

«En el conjunto del documento -en referencia al borrador del decreto canario- hay medidas y partidas muy interesantes y positivas, especialmente en la parte social, sobre todo. Pero es verdad que en el artículo 14 mostramos preocupación porque se vuelve a relacionar la productividad y el absentismo con la bonificación ante las contingencias comunes, que es lo que dice este borrador del documento», lamenta Vanesa Frahija, secretaria general de CC OO Canarias. Desde el sindicato, dice Frahija, «seguimos dejando claro que, sin evadir la palabra absentismo, no podemos vincularla directamente a la productividad». Y siguen defendiendo que «para aumentar la productividad hay que hablar de la inversión por parte de la empresa en los centros de trabajo, de mejorar en condiciones laborales, sociales y retributivas hacia la clase trabajadora; eso aumenta la productividad junto a la formación», añadió.

Y, respecto al absentismo, añadió: «No podemos compartir que se relacione con las bonificaciones. Es utilizar lo público para que las empresas sigan ahorrándose un coste cuando la máxima responsable de ese supuesto absentismo es la poca inversión en salud laboral en los puestos de trabajo, la poca formación en salud laboral en los puestos de trabajo y el desvío sistemático de las mutuas a los trabajadores que acuden por un dolor, por una enfermedad, al Servicio Canario de Salud, donde efectivamente hay un colapso en el tiempo y en el diagnóstico, y el trabajador o trabajadora son las víctimas de todo este sistema».

Ángel Víctor Torres avanza que el texto se aprobará en el Consejo de Ministros este mes El ministro de Política Territorial, Ángel Víctor Torres, avanzó este viernes que el llamado decreto canario se aprobará en el Consejo de Ministros este mismo mes. Así lo dijo en una entrevista en la Cadena SER en la que señaló que el Gobierno de Canarias y el de España ya están negociando la norma. La idea, explicó, es que el texto contenga los acuerdos que se firmaron en la agenda canaria para lograr el apoyo de Coalición Canaria (CC) en la investidura. Estos asuntos, además, dijo Torres, son los que abordaron tanto el presidente regional, Fernando Clavijo, como el de España, Pedro Sánchez, en su encuentro en Lanzarote, como posteriormente en la reunión entre la ministra de Hacienda y vicepresidenta, María Jesús Montero, y Clavijo. Torres también lanzó un mensaje para el PP y aseguró que no van a ir en el decreto, que específicamente se hará para Canarias, otros asuntos, por lo que espera que el grupo conservador dé el sí y no vuelva «a dar la espalda» a Canarias. Cabe recordar, no obstante, que el Gobierno de Canarias presentó esta semana a los grupos con representación en el Parlamento de Canarias el borrador del texto. Una norma que implica la aportación de más de 3.200 millones de euros por parte del Estado. El Ejecutivo dio a los grupos 15 días para que hagan sus aportaciones. Tanto el PSOE como Nueva Canarias criticaron el documento de «máximos» que se había planteado, al tiempo que echaron en falta otros asuntos que consideran prioritarios para las islas. Sin embargo, las negociaciones entre los dos ejecutivos están ya en marcha, con lo que las aportaciones de los grupos llegarán cuando estas estén ya avanzadas. De hecho, el ministro Ángel Víctor Torres no pudo precisar si se aprobaría en el próximo Consejo de Ministros o en el siguiente. Cabe esperar que, si fuera así, asuntos como la reducción del IRPF para la ciudadanía de La Gomera o El Hierro, que no estaban en la agenda canaria, decaigan del acuerdo, pese a que el senador de ASG, Fabián Chinea, logró que la Cámara Alta instara al Gobierno de España a hacerlo. Tampoco entrarán algunos aspectos relacionados con el desarrollo estatutario, tal y como pretende el Gobierno canario, pues no estaban contenidos en la agenda canaria firmada para la investidura, entre ellos la mejora del Registro Especial de Buques de Canarias.