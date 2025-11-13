El contenido del decreto canario causa sorpresa en la oposición: «Es la carta a los Reyes Magos» El PSOE advierte de que el texto propuesto por el Gobierno de Clavijo «enreda» la relación con el Ejecutivo de Sánchez y NC critica la «agenda de Coalición Canaria»

Sorpresa es lo que causó este miércoles el borrador del llamado decreto canario entre los portavoces de la oposición. El presidente de Canarias, Fernando Clavijo, convocó a los grupos con representación en el Parlamento regional para recabar su apoyo al texto que pretende que el Gobierno de España apruebe en el Consejo de Ministros y que convalide después el Congreso de los Diputados. Pero para Nueva Canarias, dijo Luis Campos, la norma es «la carta a los Reyes Magos».

«Estamos realmente sorprendidos. Hemos estado durante un tiempo asistiendo a la necesidad de un decreto con contenidos exclusivamente canarios al no existir Presupuestos Generales del Estado, para intentar desatascar aquellas partidas económicas y aspectos absolutamente esenciales y ya comprometidos —y creo que asumidos por todas y todos, como los 100 millones para La Palma, recursos destinados a la gestión correcta de los menores migrantes, recursos para el ámbito del transporte, los fondos de pobreza... y nos encontramos con un documento que prácticamente intenta recoger decenas y decenas de aspectos, algunos de la agenda que, siempre recuerdo, es la agenda de Coalición Canaria con el Partido Socialista para su investidura, no la agenda de Canarias. Y muchas de esas cuestiones Nueva Canarias las defenderá, pero otras no las compartimos y hay otras que no están y que nosotros defenderíamos», afirmó Campos tras la reunión.

Y «sorprendido» se mostró también el portavoz del PSOE, Sebastián Franquis. El socialista recordó que ya hay «un acuerdo» entre el Gobierno de España y el de Canarias en relación con el pacto de investidura y, además, en verano acordaron con el presidente del Gobierno de España en Lanzarote «y posteriormente con la vicepresidenta del Gobierno y ministra de Hacienda, María Jesús Montero», que una parte «se haría por transferencias», porque están previstas en los propios presupuestos. Por eso, añadió Franquis, «lo que no entendemos es cómo han estado en estas dos últimas semanas anunciando un decreto de Canarias que ya está pactado en las exigencias que había planteado el propio Gobierno de Canarias».

Franquis se refirió a la reconstrucción de La Palma o a los convenios y transferencias pendientes. Y pidió que se abra el debate de los «problemas que tiene Canarias». Entre ellos, Franquis citó el de la vivienda, «que es competencia de este Gobierno y sobre el que no quiere hablar. Solo quiere pactar cuestiones cuando se refieren al Gobierno de España, pero no a las cuestiones que corresponden a este Gobierno». Y acusó al Ejecutivo de Clavijo de «enredar». A su juicio, el Consejo de Gobierno «es una agencia de comunicación».

Entre los grupos que apoyan al Gobierno, la lectura es diferente. Para Raúl Acosta, de la Agrupación Herreña Independiente (AHI), el borrador es un gran avance porque «recoge cosas importantes para toda Canarias y para El Hierro». El Ejecutivo quiere extender el 60% de descuento del IRPF a la ciudadanía de La Palma y a las islas verdes, El Hierro y La Gomera.

Luz Reverón, en nombre del PP, asegura que su partido apoya el documento «porque beneficia a los canarios», pero advierte de que sería diferente si «el Gobierno de Pedro Sánchez quisiera poner otra cuestión que no tenga nada que ver con los canarios. Entonces ya les digo yo que no».

Nicasio Galván, portavoz del partido de ultraderecha Vox, dijo que estudiarán el borrador y tomarán «la decisión oportuna». Pero teme que «esa gente» —en referencia al Gobierno de España— no lo saque adelante, porque «ha tenido tiempo de sobra para aprobar lo que recoge el texto y no lo ha hecho».

El portavoz de Coalición Canaria, José Miguel Barragán, por su parte, defendió el texto porque «todos los asuntos que están forman parte de la agenda canaria firmada con el PSOE y el PP», además de que la norma «desarrolla algunos artículos del Estatuto de Autonomía, del REF y compromisos que estaban en los presupuestos del año 23 y otras leyes sectoriales que tienen desarrollo en Canarias». Barragán adelantó que ahora los grupos tendrán «14 o 15 días para hacer aportaciones», siguiendo «la hoja de ruta que se fijó cuando se acordó el pacto por la inmigración en las islas».

«Sin estas medidas Canarias no va a remontar», dice Clavijo Para el presidente de Canarias, Fernando Clavijo, si no se aprueba el decreto canario las islas no van a «remontar». «Sin estas medidas que establecemos para un futuro cercano, Canarias no va a poder conseguir remontar. Hay que recordar que venimos del covid, que vivimos una erupción y una situación muy compleja, y que, si queremos que Canarias pueda ir remontando y saliendo adelante en los principales indicadores y ránquines sociales, es necesario», explicó tras la reunión con los portavoces. «La economía va bien, pero la parte de la economía que tiene que llegar a las familias no acaba de llegar», reconoció Clavijo en referencia a «problemas como el de la vivienda o el de la precariedad del empleo». Por eso, «necesitamos la colaboración del Estado para poder abordar esos retos. Y eso es lo que hemos reflejado en el decreto». La única vía para cumplir Por su parte, la diputada nacionalista Cristina Valido defendió este jueves en el Congreso el decreto canario. Valido reclamó al Gobierno de Pedro Sánchez que apoye la norma para que lo que se firmó en el acuerdo de investidura «pueda hacerse realidad», dada la ausencia de presupuestos en el Estado. «Señor presidente, es su responsabilidad que veamos el decreto canario del que se está hablando con el Gobierno de Canarias. Ese decreto canario que parece que es la única vía por la que los compromisos que hicieron que firmáramos la investidura pueden hacerse realidad», dijo.