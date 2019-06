CC confía en allanar el terreno con Rivera para seguir en el poder

El líder de Coalición Canaria considera que «aún es pronto» para avanzar nada, pero asegura que ya están hablando con Ciudadanos. El secretario de Organización de este último partido, José Manuel Villegas, dijo el pasado lunes que veía complicados los pactos en Canaria, porque Ciudadanos tiene como principio político que no llega a acuerdos con candidatos que estén imputados en causas penales.

Clavijo evita aclarar si Cs se saltará su línea roja contra los imputados por corrupción

Villegas no mencionó a nadie en concreto, pero Clavijo tiene en estos momentos abierta una causa en los juzgados de La Laguna (Tenerife) relativa a su etapa como alcalde de la ciudad, el «caso Grúas», en la que la Fiscalía Anticorrupción observa indicios de que pudo cometer delitos de prevaricación, malversación y tráfico de influencias, lo que podría suponer un obstáculo para Ciudadanos.

La candidata de Ciudadanos en Canarias, Vidina Espino, reiteró ayer mismo esa línea roja tras reunirse con el candidato del PSOE a la Presidencia del Gobierno de Canarias, Ángel Víctor Torres.

Fernando Clavijo no pronunció en esta entrevista en Onda Cero sobre cómo podrían afectar su imputación en el caso Grúas de cara a una negociación de Gobierno, pero sí ha rechazado que se compare el caso de CC en Canarias con el del PSOE en Andalucía, donde la opción de Ciudadanos fue propiciar un cambio político. «No se puede equiparar. Nosotros no hemos gobernando como en Andalucía en solitario, siempre hemos tenido acuerdos y pactos, una veces con el PP y otras con el PSOE, pero no hemos gobernado en solitario casi 40 años, como los socialistas en Andalucía, estamos hablando de cosas distintas», dijo el candidato de CC, partido que ha presidido la comunidad autónoma los últimos 26 años.

Por el otro lado del espectro político, Clavijo reiteró su negativa a gobernar con Podemos o apoyar gobiernos que incluyan en ese partido (en Canarias y en La Moncloa) y opinó que ve difícil llegar a un acuerdo en las islas con el PSOE, porque en estos momentos tienen programas políticos diferentes.

«Nos reunimos hace unos días con el PSOE. Fue una reunión de toma de contacto y cortesía. Es complejo que nos entendamos, porque queremos cosas distintas para Canarias», detalló en línea con lo declarado tras el encuentro con Torres por el secretario regional de CC, José Miguel Barragán.

En cuanto a la posición de CC en el debate de investidura de Pedro Sánchez, Clavijo reiteró que las dos diputadas de su partido en el Congreso no la apoyarán si el candidato socialista plantea un Gobierno o un acuerdo programático con Podemos. En la misma línea se manifestó ayer Ana Oramas tras entrevistarse con el rey de cara a la investidura del líder socialista en las próximas semanas.