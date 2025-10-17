1ºCAN aboga por el «nacionalismo soberanista», pero en el marco de la Constitución y Europa La formación apuesta por el trabajo hecho desde la proximidad para que los territorios cooperen y avancen en el desarrollo de las islas

Sara Toj Las Palmas de Gran Canaria Viernes, 17 de octubre 2025, 23:02 Compartir

Un partido nacionalista de centro-izquierda, progresista y municipalista que luchará por lograr el «máximo autogobierno y soberanía» para las islas, dentro de los acuerdos constitucionales, y sin perder de vista a la Unión Europea. Esa es, en resumen, la definición del proyecto de Municipalistas Primero Canarias, recogida en su ponencia ideológica, una de las tres que fueron presentadas ayer y aprobada en el primer día del congreso fundacional de la formación. A su vez, las 10 primeras resoluciones fueron aceptadas por unanimidad.

Los pilares de este proyecto político impulsado por los alcaldes de Gáldar, Teodoro Sosa, y Agüimes, Óscar Hernández, están vinculados a lograr justicia social, una democracia de proximidad y participación ciudadana vinculante, feminismo, sostenibilidad y justicia ecológica, cultura y conocimiento compartido, derechos humanos y solidaridad global, la defensa de la identidad canaria, la apuesta por lo colectivo y la defensa de la memoria histórica.

Para ello, defienden que las metas se logran si se trabaja desde lo local. Por ello, su municipalismo se basa en la proximidad, el vínculo y la escucha de la gente; el gobierno abierto y el poder compartido que se activará con asambleas vecinales, presupuestos participativos o consultas populares; la transparencia y honradez en la gestión de los recursos públicos o la creación de una red de municipios cooperantes para que los territorios compartan estrategias para tener puntos en común en el desarrollo de las islas.

Además, también proponen apostar por los cabildos como «coordinadores de los municipios» y su reconversión en «gobiernos de las islas». Desde la formación se apuesta por una «transformación ecosocial» que rechaza un «modelo basado en el crecimiento sin límites y la turistificación».

La formación reivindica el reconocimiento de Canarias como nación «con derecho a definirse» e impulsa una protección consciente de la cultura de las islas.

Estatutos

1ºCAN se estructura en tres niveles territoriales: el nacional, insular y municipal. Para la formación la ponencia sobre los estatutos, también aprobada ayer, es una de las más importantes, ya que ahí se define el funcionamiento de la formación. El Congreso Nacional es el máximo órgano de decisión, y a él se suma el Consejo Político Nacional y las asambleas insulares y locales, para que se puedan adaptar las estrategias «a la realidad de cada territorio». Se rigen, además, por «limitaciones de mandato» y la «rotación de cargos».

Los afiliados tienen derechos fundamentales como la participación directa, el voto o el acceso a la información; pero también deberes como participar activamente y contribuir al sostenimiento económico del partido. En este caso, 1ºCAN apuesta por una democracia interna «deliberativa», en la que cobra gran importancia el debate y el contraste de ideas para una «construcción colectiva» del proyecto. Las decisiones se tomarán en asambleas o consejos según unos reglamentos «claros y transparentes».

En su código ético, recoge que los cargos no deben incurrir en conflictos de interés, aceptar regalos o favores o usar «información privilegiada en beneficio propio». Además, la rendición de cuentas anual es obligatoria para «todos los niveles del partido». El partido, que nace de la confluencia de diferentes organizaciones van a mantener su autonomía local y su identidad simbólica.

Políticas migratorias que reduzcan la pérdida de vidas en el mar En su ponencia política, aprobada por unanimidad, Municipalistas Primero Canarias estableció sus bases de cara a los comicios de 2027. En ella, temáticas como la inmigración o el conflicto del Sáhara están presentes. El partido defiende su postura «firme y clara» en defensa del pueblo saharaui y su «representante legítimo, el Frente Polisario». Por eso, señala la «indiferencia cómplice del estado español». A su vez, aboga por una gestión migratoria con políticas para mejorar la situación en los países de origen, a la vez que defienden una acogida digna.