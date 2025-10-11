Canarias7 - Noticias de última hora en Canarias

Vea la portada de CANARIAS7 de este domingo 12 de octubre de 2025
Foto de grupo en la presentación del acuerdo de Ciuca con Primero Canarias. Arcadio Suárez
Tribuna libre

Una mesa de diálogo para la unidad canaria

Debemos buscar el diálogo y la confluencia de todos los partidos de obediencia canaria de cara a las elecciones generales que, aunque con fecha muy incierta, es posible que se celebren el próximo año

Óscar Hernández

Presidente de Municipalistas Primero Canarias

Sábado, 11 de octubre 2025, 23:59

Comenta

El próximo fin de semana se celebrará en Gran Canaria el congreso constituyente de Municipalistas Primero Canarias, el nuevo proyecto político impulsado por los alcaldes, ... dirigentes y militantes independientes y renovadores del nacionalismo progresista. Aprobaremos tres ponencias -la estatutaria, la ideológica y la política- que explicarán cómo nos organizamos, qué ideas tenemos y qué propuestas de acción política ofrecemos a la ciudadanía. Junto a ellas, una veintena de resoluciones que fijarán nuestra posición sobre temas concretos de interés para Canarias como la vivienda, la actividad económica, el empleo, los movimientos migratorios, el turismo, el medio ambiente, la movilidad sostenible, el modelo energético, la sanidad o la educación, entre muchos otros.

