Primero Canarias comienza a escribir su propia historia nacionalista: «El futuro es nuestro»

Dánae Pérez Perdomo Las Palmas de Gran Canaria Viernes, 17 de octubre 2025, 19:02 | Actualizado 19:37h.

«Creemos firmemente que Canarias tiene que tener una renovación, un liderazgo, una voz única, una unidad para defender esta tierra de los agravios. Un nacionalismo dividido es un nacionalismo perdedor». Con estas palabras se manifestó el alcalde de Gáldar, Teodoro Sosa, minutos antes de que arrancara este viernes el congreso constituyente de Municipalistas Primero Canarias (1ºCAN), la organización impulsada por los escindidos y críticos con Nueva Canarias (NC).

Sosa lidera este proyecto junto a su homólogo en Agüimes, Óscar Hernández, que será elegido presidente de 1ºCAN este sábado, en la segunda jornada del evento. Hernández no pudo esconder el cóctel de «alegría, ilusión y muchas ganas» que supuso el «pistoletazo de salida» del congreso. También echó la vista atrás y recordó los inicios de 1ºCAN el pasado enero, tras el «infructuoso proceso de negociación» para la renovación de la directiva de NC, que motivó la «desconexión» de los críticos.

A este respecto, Sosa resaltó que la marca de la nueva organización nacionalista canaria se presentó hace tan solo cinco meses y «ya está en el mercado». «La gente sabe perfectamente quiénes representamos Primero Canarias», enfatizó.

Los dos líderes de la formación llamaron la atención sobre el modelo político que defiende 1ºCAN, «desde abajo hacia arriba, desde el municipalismo, desde la lucha, la escucha y la reivindicación activa». «Somos nacionalistas, somos progresistas, pero somos municipalistas, el partido de los alcaldes, alcaldesas y concejales, y ese es el sello que nos va a diferenciar del resto de partidos políticos», reseñó Sosa.

El alcalde de Gáldar dejó claro que, como tales, quieren «copiar» la «trayectoria de éxito» que los diferentes alcaldes y alcaldesas que integran 1ºCAN han tenido en el norte y sureste de la isla.

«Ahora damos un paso al frente, que yo creo que es valiente, porque podríamos habernos quedado en una zona de confort, haber tenido un silencio cómplice y decidimos que no, que el futuro lo generábamos nosotros, que el futuro era nuestro y de la sociedad canaria, que está harta de la división», volvió a destacar Sosa.

No es la primera vez que 1ºCAN hace un llamado a la unidad de los partidos políticos de «obediencia canaria». Tanto es así que hace unas semanas anunció que convocaría una mesa de unidad para concurrir juntos en las próximas elecciones generales y así defender con mayor peso los intereses de las islas y sus habitantes.

La nueva formación insistió en que NC entra en esa ecuación: «Nueva Canarias será uno más dentro de esta mesa de unidad nacional que ha planteado nuestro presidente, Óscar. Nosotros no excluimos a nadie. Todos aquellos que se sientan en el mismo lugar que nosotros están invitados a participar. A nosotros no nos invitaron, pero nosotros sí estamos invitando, menos a Vox», matizó Sosa.

Lo cierto es que esa invitación no se reduce a la mesa de unidad, sino que se extiende a la segunda jornada del congreso, a la que tiene previsto asistir el presidente del Gobierno deCanarias y secretario general de Coalición Canaria (CC), Fernando Clavijo.

Óscar Hernández explicó que se han caído de la lista Ángel Víctor Torres y Manuel Domínguez, líderes del PSOE y PP canarios, respectivamente, por motivos de agenda. Si bien, «van a estar representantes de primer nivel de cada uno de los partidos».

¿Asistirá Onalia Bueno?

El presidente de 1ºCAN tampoco ha recibido la confirmación de asistencia de Onalia Bueno, alcaldesa de Mogán: «Está invitada, no sé si al final vendrá o no». «Ella ha trabajado con un proyecto personal para la isla de Gran Canaria, con la posibilidad de ubicarse en cada uno de los municipios, pero yo estaría encantado de que venga y la convocaremos también a esa mesa de unidad, como a todas aquellas fuerzas que tengan como interés primero Canarias», agregó.

Óscar Hernández también puso el foco en el municipio de Las Palmas de Gran Canaria, donde las organizaciones nacionalistas no tienen tanto calado. Una situación que se revertirá, a su juicio, con «muchísimo trabajo». «La experiencia no es otra que el patear las calles, estar con la gente, conocer los problemas y buscar las soluciones. Y mirar a la gente a los ojos; esa es la forma», arguyó.

Por último, recordó el interés manifestado por partidos municipalistas de otras islas en 1ºCAN.