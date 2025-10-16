Primero Canarias llega a su congreso constituyente sin renunciar a contar con sus excompañeros de NC Hoy arranca el congreso constituyente de la nueva formación, que aspira a tener presencia en todas las islas del archipiélago

Sara Toj Las Palmas de Gran Canaria Jueves, 16 de octubre 2025, 23:11

«No hemos renunciado a contar con Nueva Canarias. Por encima de todo y de todos nosotros están las islas». Con estas palabras, la secretaria de la comisión gestora de la formación, Valeria Guerra, reafirmó la postura del proyecto de Municipalistas Primero Canarias: trabajar en la unidad de los nacionalistas del archipiélago para conseguir la máxima representación en Madrid.

Hoy arranca el congreso constituyente de la formación, que se prolongará hasta el sábado y se vive con «mucha ilusión», y en el que se sentarán las bases del nuevo proyecto formado por los escindidos de Nueva Canarias–Bloque Canarista. Con el proyecto esperan lograr una unión del nacionalismo canario en la que también tienden la mano a sus excompañeros de NC. «Nosotros no nos cerramos a que ellos estén, los que se están pronunciando son ellos», remarcó Guerra.

Por el momento, Coalición Canaria también ha abierto la puerta a acudir junto a la nueva formación a las elecciones generales para tener más peso en el Congreso de los Diputados y en el Senado. Así, está confirmada la presencia el «gran día» para el partido del presidente de Canarias y líder de CC, Fernando Clavijo, que ha reiterado la necesidad de que exista unidad en las islas.

La historia de Primero Canarias comienza en enero de este año, hace ya nueve meses, cuando el Bloque Nacionalista Rural (BNR), con el alcalde de Gáldar, Teodoro Sosa, a la cabeza, rompió su vínculo con los canaristas para impulsar un nuevo proyecto después de una serie de desencuentros entre el sector crítico –que reclamaba una renovación interna– y la dirección encabezada por el entonces líder, Román Rodríguez.

Ante ello, Nueva Canarias adelantó un año (a este julio) su sexto congreso nacional. En él, tanto Rodríguez como el secretario de Organización, Carmelo Ramírez, pasaron el testigo para renovar la dirección, si bien, permanecen formando parte de la misma. Desde ese momento, Luis Campos es el secretario general de Nueva Canarias.

Tras la primera ruptura, otras formaciones locales que estaban unidas a NC decidieron separar sus caminos como es el caso de Óscar Hernández, de Roque Aguayro y alcalde de Agüimes, que será elegido presidente de Primero Canarias este fin de semana.

Con este escenario, la formación llega a su congreso de constitución, en el que intervendrán 300 compromisarios. Como remarca la secretaria de la comisión gestora del partido, Valeria Guerra, MPC ya cuenta con representación en 18 de los 21 municipios de Gran Canaria, a excepción de Valleseco, Santa Brígida y Mogán. Guerra considera posible que, tras el congreso y «porque ha habido gestiones y conversaciones», puedan tener representación en los territorios en los que aún no tienen. El último alcalde en unirse al proyecto de los escindidos de NCes Juan Antonio Peña (Ciuca), regidor de Telde, que se incorporó al proyecto este mes.

La marcha de una veintena de concejales de Nueva Canarias, a los que el partido considera tránsfugas, dejó una «herida abierta» en los canaristas. Consideran que la propuesta de Primero Canarias de confluir en las elecciones al Congreso y Senado de manera conjunta es «cínica», puesto que la nueva formación, bajo su punto de vista, nace de aquellos que han «destruido y roto un espacio político que costó construir».

Aunque Guerra es prudente y subraya que la intención es trabajar, por ahora, en la isla redonda, lo cierto es que la «buena acogida» del proyecto en el resto del archipiélago les hace pensar en otros horizontes. «Ya tenemos representantes de otros grupos políticos en el resto de las islas que nos han contactado. Es impresionante la cercanía de las formaciones», subraya la secretaria de la comisión gestora. Así, después de estos dos días marcados en rojo en el calendario, comenzarán su trabajo para que la formación llegue a otros lugares del archipiélago.

La migración, el conflicto del Sáhara y los jóvenes, ejes principales 24 resoluciones sobre diversas temáticas como los flujos migratorios, el conflicto del Sáhara, la vivienda o los jóvenes como prioridad serán expuestas entre este viernes y sábado durante el congreso de Municipalistas Primero Canarias. Estas servirán para explicar definir y consensuar qué rumbo va a seguir la formación que ahora nace y cuáles son sus principales acuerdos de cara a las elecciones de 2027. Y las temáticas son de diversa índole. A las ya mencionadas se unen el reto demográfico, la actividad física y el deporte, el modelo turístico o el agua como recurso básico. También está dentro de las resoluciones una estrategia para el municipio de Las Palmas de Gran Canaria barrio por barrio, una de las estrategias de mayor peso para la formación. Además, el viernes también se debatirán las tres ponencias planteadas para el arranque de la andadura de la formación, que consolidaran las bases ideológicas y organizativas de Primero Canarias. La ideológica correrá a cargo de Raúl García Brink, miembro de la gestora de Municipalistas Primero Canarias; la de estatutos será presentada por parte de Jaime Hernández, de Compromiso por Firgas, donde se definirán los principales órganos de la organizaciones, cómo van a estar conformados y cuáles son los criterios a la hora de asignar los representantes y la política por un integrante de Roque Aguayro. Así las cosas, el consejo político nacional estará conformado por 150 personas y la Ejecutiva Nacional por 75.